НАТО усилит присутствие на Балтике после инцидентов с дронами в Дании: что известно

Воскресенье 28 сентября 2025 00:29
НАТО усилит присутствие на Балтике после инцидентов с дронами в Дании: что известно Фото: новые средства усилят миссию НАТО "Балтийский страж" (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

НАТО заявило, что будет модернизировать свою миссию на Балтийском море в ответ на вторжение дронов в Данию. Для этого будет задействован фрегат ПВО и другие средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Что предшествовало

В частности, в субботу вооруженные силы Дании сообщили, что ночью около военных объектов страны были замечены неопознанные беспилотники.

Это произошло после нескольких вторжений дронов вблизи аэропортов и объектом критической инфраструктуры Дании на этой неделе.

Кроме того, в понедельник вечером аэропорт Копенгагена, который является самым загруженным в Северной Европе - был закрыт на несколько часов из-за нескольких крупных дронов, замеченных в воздушном пространстве над объектом. В последующие дни были также временно закрыты 5 небольших датских аэропортов, как гражданских, так и военных.

К чему готовится НАТО

В ответ на вышеописанные события Альянс заявил, что "будет проводить еще более усиленную бдительность с использованием новых многодоменных сил и средств в регионе Балтийского моря".

В НАТО уточнили, что новые средства включают "платформы разведки, наблюдения, рекогносцировки, а также как минимум один фрегат ПВО".

В то же время представитель Альянса добавил, что не будет представлять подробную информацию о том, какие страны предоставят дополнительные силы и средства.

Reuters пишет, что новые средства усилят миссию НАТО "Балтийский страж", запущенную в января этого года в ответ на ряд инцидентов, в результате которых были повреждены силовые кабели, телекоммуникационные линии и газопроводы на дне Балтийского моря.

Страны НАТО задействовали в этой миссии фрегаты, патрульные самолеты и морские беспилотники для защиты критически важной инфраструктуры.

Версия Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вчера сказал, что Кремль своими дроновыми провокациями проверяет реакцию Европы и хочет ослабить помощь Киеву.

По его словам, глава Кремля Владимир Путин планирует открыть новое направление боевых действий еще до завершения войны в Украине.

