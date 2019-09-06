Данилюк розповів про позицію влади щодо "Мотор Січ"

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк розповів про позицію української влади щодо оборонної компанії "Мотор Січ". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що Данилюк роз'яснив позицію влади після спілкування з радником президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джоном Болтоном.

"Так, дійсно, ми це обговорювали... Я теж згоден, що Україна... Ну, позиція Джона Болтона, що Україна повинна дотримуватися своїх інтересів. І саме з такої точки зору ми і формуємо свою позицію", - повідомив він.

На запитання про ймовірну продажу акцій "Мотор Січ" компаніям з Китаю, Олександр Данилюк відповів: "Все з точки національних інтересів".

Нагадаємо, керівництво "Мотор Січ" заявило, що питання продажу підприємства китайським компаніям вже практично вирішене. Ці компанії вже подали на узгодження угоду про продаж "Мотор Січ" в Антимонопольний комітет України.

У кінці серпня Джон Болтон відвідав Україну з офіційним візитом, зокрема, щоб обговорити питання продажу підприємства "Мотор Січ" з українською владою. Болтон закликав не продавати підприємство.

Посол Китаю в Україні Вей Ду закликав США не втручатися у внутрішню політику України і заявив, що покупка "Мотор Січі" є виключно комерційною справою.