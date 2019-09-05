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СБУ розкрила подробиці розслідування у справі "Мотор Січі"

Новини » Суспільство    05.09.2019 - 05:14
СБУ розкрила подробиці розслідування у справі "Мотор Січі"
Ілюстративне фото (wartime.org.ua)

Підприємство підозрюють у підготовці диверсії та державній зраді

Служба безпеки України здійснює досудове розслідування у справі про можливу підготовку диверсії та державної зради на підприємстві "Мотор Січ". Про це повідомила прес-служба відомства, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Згідно з повідомленням СБУ, розслідування також стосується ймовірного постачання продукції заводу представникам Росії.

"Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених частинами 1 статті 14, статті 113 та частини 1 статті 111 Кримінального кодексу України, а саме за фактом готування до вчинення диверсії - дій, спрямованих на зруйнування акціонерного товариства "Мотор Січ" як об’єкта, який має важливе народногосподарське та оборонне значення", - йдеться в повідомленні.

Також представники АТ "Мотор Січ" підозрюються у допомозі Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України шляхом постачання продукції військового призначення та подвійного використання.

Інших деталей СБУ не повідомляє, посилаючись на норми Кримінально-процесуального кодексу щодо недопустимості розголошення даних оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування.

Нагадаємо, в липні працівники Служби безпеки України заявили, що припинили протиправну діяльність групи компаній "Мотор Січ", яка протягом двох років фінансувала діяльність самопроголошеної "ДНР".

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