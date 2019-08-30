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Посол Китаю закликав США не втручатися у внутрішні справи України

Новини » Політика    30.08.2019 - 20:20
Посол Китаю закликав США не втручатися у внутрішні справи України
Ілюстративне фото (wartime.org.ua)

Посол наголосив, що продаж "Мотор-Січ" є виключно комерційною справою

Сполучені Штати Америки не повинні втручатися у внутрішні справи України, зокрема щодо продажу підприємства "Мотор-Січ". Про це під час брифінгу заявив посол Китайської Народної Республіки (КНР) в Україні Ду Вей, передає Reuters.

Так, за словами китайського дипломата, питання щодо купівлі Китаєм українського підприємства "Мотор-Січ" це виключно комерційна діяльність.

"Все, що стосується "Мотор-Січ", - це комерційна діяльність, це бізнес між безпосередньо "Мотор-Січ та приватним китайським підприємством", - заявив Ду Вей.

Також посол спростував заяви радника президента Сполучених Штатів з питань нацбезпеки Джона Болтона про те, що в разі купівлі Китаєм підприємства "Мотор-Січ", Росія зможе отримати українські технології.

"Це необґрунтовані домисли", - наголосив він.

Крім того, Ду Вей закликав США не втручатися у внутрішні справи України щодо продажу підприємства "Мотор-Січ".

"Комерційна діяльність має регулюватись ринковими правилами, і жодна країна не може впливати в цій справі", - зазначив посол.

Нагадаємо, раніше радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон звернувся до українського президента Володимира Зеленського з закликом захистити оборонну галузь України від "експансії" Китаю. Тоді ж Болтон заявив, що це питання національної безпеки.

Як писало РБК-Україна, газета The Wall Street Journal з посиланням на високопоставлених чиновників Білого дому повідомила, що помічник президента США з нацбезпеки Джон Болтон намагається перешкодити купівлі Китаєм українського підприємства "Мотор Січ", так як це може дати Пекіну важливі оборонні технології. За даними WSJ, в даний час розглядається питання продажу українського підприємства групи компаній, серед яких Beijing Skyrizon Aviation.

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Новини України КитайМотор СичСполучені Штати Америки
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