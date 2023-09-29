Данилов о затяжной войне: если мы остановимся сейчас, на нас отыграются все, не только Путин

Если Украина остановится на этом пути войны - тогда на нашей стране отыгрываются все, и не только российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в интервью Наталье Мосейчук.

"Нам до сих пор никто не может дать четко ответ на вопрос, что такое наша победа", - сказал Данилов.

Он отметил, что нигде не слышал, что наши партнеры будут поддерживать Украину до самой победы. Только акцент на том, что "Запад будет нас поддерживать в наших самостоятельных решениях".

"Нам нужно четко понимать - они с нами идут к победе или они с нами идут определенный промежуток времени, а потом будут смотреть и делать те или иные выводы", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он также отметил, что сейчас в России и мире происходят события, которые точно в нашу пользу.

"Я хочу сказать, в жизни часто происходят события, их по-разному называют. Кто-то называет "черным лебедем". Такие события обязательно будут происходить, они обязательно будут происходить и в России, и в мире. И это будет влиять на многие процессы", - добавил Данилов.

Главная наша задача сейчас, по его словам, - держать устойчивость, не впадать в печаль и не паниковать, а защищать свое государство, освобождать его от агрессора.

"Потому что, если мы остановимся на этом пути - тогда отыгрываются на нас все, и не только Путин. Мы живем очень сложном, непростом мире и мы сегодня видим, что иногда даже у стран-партнеров политическая целесообразность преобладает те или иные вещи, какие мы называем "ценности", - подчеркнул секретарь СНБО.

Затяжная война

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что война с Россией может длиться годами или десятилетиями. Так что союзникам стоит сейчас поддержать украинцев, чтобы не увеличить риск Третьей мировой войны.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что каждый день промедления союзников с принятием решения о поставках Украине боевой современной авиации - это оттягивание окончания войны.

Добавим, как ранее сообщали в ISW, Кремль готовит население к затяжной, изнурительной войне с Украиной, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных территорий.