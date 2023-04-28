Данилов: промедление по передаче Украине авиации - это оттягивание окончания войны

Каждый день промедления союзников с принятием решения о поставке Украине боевой современной авиации - это оттягивание окончания войны, поражения РФ, а так же гибель мирных людей и детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

"Каждый день промедления с принятием решения о поставках Украине боевой современной авиации - это оттягивание окончания войны и поражение безобразного рашистского образования, гибель мирных людей", - подчеркнул Данилов. Он также отметил, что "самые страшные потери для страны - ее дети".