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Данилов: промедление по передаче Украине авиации - это оттягивание окончания войны

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Пятница 28 апреля 2023 19:31
Данилов: промедление по передаче Украине авиации - это оттягивание окончания войны Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Каждый день промедления союзников с принятием решения о поставке Украине боевой современной авиации - это оттягивание окончания войны, поражения РФ, а так же гибель мирных людей и детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

"Каждый день промедления с принятием решения о поставках Украине боевой современной авиации - это оттягивание окончания войны и поражение безобразного рашистского образования, гибель мирных людей", - подчеркнул Данилов.

Он также отметил, что "самые страшные потери для страны - ее дети".

Напомним, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, процесс передачи Украине истребителей F-16 должен начаться с согласия со стороны Соединенных Штатов, ведь эти самолеты - американская технология. Также он призвал ускорить начало тренировок на истребителях F-16.

Также ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина в будущем получит от союзников авиацию. Но для начала партнеры должны сделать подсчеты и решить, кто сколько самолетов готов передать, после чего решение будет принято.

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