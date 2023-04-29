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Зеленский предостерег от затяжной войны: может длиться годами или десятилетиями

Новина українською →
Киев, Суббота 29 апреля 2023 10:12
Зеленский предостерег от затяжной войны: может длиться годами или десятилетиями Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский предупредил, что война может продолжаться годами или даже десятилетиями. Так что союзникам стоит сейчас поддержать украинцев, чтобы не увеличить риск Третьей мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в интервью финскому изданию Yle.

Как пишет издание, несмотря на надежды на успех, президент также предупредил, что "война может продолжаться годами или даже десятилетиями".

"Для других стран дешевле сейчас поддержать Украину, чем увеличивать риски Третьей мировой войны", - заявил Зеленский.

Глава государства также сказал, что война в Украине должна закончиться иначе, чем война в Финляндии. Как отмечает Yle, вероятно, Зеленский имел в виду советско-финскую войну 1939-1940 годов, после которой финны были вынуждены отдать СССР около 10% своей территории.

"Я чувствую, что такую возможность нельзя допускать", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, ранее в СНБО предупредили, что каждый день промедления союзников с принятием решения о поставках Украине боевой современной авиации - это оттягивание окончания войны.

Добавим, как сообщали в ISW, Кремль готовит население к затяжной, изматывающей войне с Украиной, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных территорий.

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