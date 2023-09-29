Данілов про затяжну війну: якщо ми зупинимось зараз, на нас відіграються всі, не лише Путін

Якщо Україна зупиниться на цьому шляху війни - тоді на нашій країні відіграються всі, й не лише російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в інтерв'ю Наталі Мосейчук.

"Нам до цього часу ніхто не може дати чітко відповідь на питання що таке наша перемога", - сказав Данілов.

Він зазначив, що ніде не чув про те, що наші партнери підтримуватимуть Україну до самої перемоги. Лише наголошення на тому, що "Захід нас підтримуватиме у наших самостійних рішеннях".

"Нам треба чітко розуміти - вони з нами йдуть до перемоги чи вони з нами йдуть певний проміжок часу, а потім будуть дивитися і робити ті чи інші висновки", - наголосив секретар РНБО.

Він також зазначив, що наразі у Росії та у світі відбуваються події, які точно на нашу користь.

"Я хочу сказати, в житті часто відбуваються події, їх по-різному називають. Хтось називає "чорним лебедем". Такі події обов'язково будуть відбуватися, вони обов'язково будуть відбуватися і в Росії, й у світі. І це буде впливати на багато процесів", - додав Данілов.

Головне наше завдання зараз, за його словами, - тримати стійкість, не впадати в сум та не панікувати, а боронити свою державу, звільняти її від агресора.

"Тому що, якщо ми зупинимося на цьому шляху - тоді відіграються на нас всі, й не тільки Путін. Ми живемо дуже складному, непростому світі й ми сьогодні бачимо, що інколи навіть у країн-партнерів політична доцільність переважає ті чи інші речі, які ми називаємо "цінності", - наголосив секретар РНБО.

Затяжна війна

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський попередив, що війна з Росією може тривати роками чи навіть десятиліттями. Тож союзникам варто зараз підтримати українців, аби не збільшити ризик Третьої світової війни.

Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що кожен день зволікання союзників з прийняттям рішення про постачання Україні бойової сучасної авіації - це відтягування закінчення війни.

Додамо, як роніше повідомляли в ISW, Кремль готує населення до затяжної, виснажливої ​​війни з Україною, яка, як і раніше, спрямована на завоювання додаткових територій.