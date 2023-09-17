Данилов призвал союзников закрепить военную помощь Украине в законодательстве

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призывает страны-партнеры закрепить в своих законодательствах на долгосрочной основе продолжение помощи с вооружением для нашего государства.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на колонку Данилова на "УП".
По мнению чиновника, международные партнеры Украины должны:
Также секретарь СНБО Украины подчеркивает, что после десятков тысяч жертв, разрушений, военных преступлений и преступлений против человечности, что продолжают совершать российские оккупанты - иллюзии о возможности диалога являются ошибкой.
"Еще раз хочу подчеркнуть: Путин с его войной - это раковая опухоль. Если ее не удалить полностью и окончательно, только вопрос времени, когда начнется рецидив еще в худшей форме с расползанием метастаз по всему телу", - отметил Данилов, и задал риторический вопрос о том, возможно ли договариваться с раковой опухолью.
Он также обратил внимание, что большая часть дороги - уже позади, однако остается неизвестным, сколько еще ожидает впереди, и "именно сейчас наступает стратегическая точка перелома".
Данилов предупреждает, что любая остановка войны без поражения РФ будет расценена авторитарными режимами как путинская победа, и "это будет сигналом к началу конфликтов и войн на территории разного рода и статуса - сначала регионального, а затем глобального масштаба".
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