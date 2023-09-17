Данілов закликав союзників закріпити військову допомогу Україні у законодавстві

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов закликає країни-партнери закріпити у своїх законодавствах на довгостроковій основі продовження допомоги з озброєнням для нашої держави.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на колонку Данілова на "УП".
На думку чиновника, міжнародні партнери України мають:
Також секретар РНБО України наголошує, що після десятків тисяч жертв, руйнувань, воєнних злочинів та злочинів проти людяності, що продовжують чинити російські окупанти - ілюзії про можливість діалогу є помилкою.
"Ще раз хочу наголосити: Путін з його війною - це ракова пухлина. Якщо її не видалити повністю й остаточно, тільки питання часу, коли почнеться рецидив у ще гіршій формі з розповзанням метастаз по всьому тілу", - зазначив Данілов, і поставив риторичне питання про те, чи можна домовлятися з раковою пухлиною.
Він також звернув увагу, що більша частина дороги вже позаду, проте залишається невідомим, скільки ще чекає попереду, і "саме зараз настає стратегічна точка перелому".
Данілов попереджає, що будь-яку зупинку війни без поразки РФ буде розцінено авторитарними режимами як путінську перемогу, і "це буде сигналом до початку конфліктів і воєн на території різного роду і статусу - спочатку регіонального, а потім глобального масштабу".
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