Данилов призвал НАТО предоставить информацию об украинских коррупционерах за границей

Члены НАТО должны предоставить имена украинских коррупционеров, которые хоронят деньги на банковских счетах в странах Альянса. Ведь для членства в НАТО Украине нужно побороть коррупцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Конечно, мы бы с вами хотели, чтобы все решалось быстро, но жизнь не проста, нам нужно выполнить домашнее задание для того, чтобы стать членами Альянса", - сказал Данилов.

Отвечая на вопрос, когда союзники предоставят Украине конкретные требования для вступления в Альянс, он отметил, что "мы очень быстро узнаем, о чем идет речь".

"Вы знаете, что нам периодически обвиняют в вопросе коррупции. Я бы хотел, чтобы члены НАТО предоставили нам имена украинских коррупционеров, которые прячут деньги на банковских счетах именно в странах Альянса", - подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов добавил, что Украина уже отвечает стандартам НАТО по нескольким критериям.

"То, что касается военной составляющей - мы 100% готовы быть в НАТО, мы начали переход на натовское вооружение, этот процесс движется очень быстро", - отметил он.

Вступление Украины в НАТО

В течение двух дней, 11 и 12 июля, в Вильнюсе проходил саммит стран НАТО. Одной из главных тем стала именно Украина. Накануне страны-члены Альянса согласовали совместное коммюнике, которое должно приблизить интеграцию Украины. А именно:

многолетней программе помощи Украине;

создание органа Совет Украина - НАТО;

отмена требований по выполнению ПДЧ.

Однако члены НАТО не предоставили Украине приглашение в Альянс, пока не будут выполнены определенные условия.

Детальнее о том, чем закончился для Украины саммит НАТО в Вильнюсе - читайте в материале РБК-Украина.