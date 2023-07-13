Приглашение после войны. Чем закончился для Украины саммит НАТО в Вильнюсе

О том, как прошел второй день саммита НАТО, почему линия поведения украинской делегации резко изменилась и какое реальное условия для членства в Альянсе должна выполнить Украина – в репортаже РБК-Украина из Вильнюса.

– Вдобавок к завершению войны, какими будут ваши политические цели и ожидания перед следующим саммитом в Вашингтоне? – спросила у Владимира Зеленского литовская журналистка на итоговой пресс-конференции.

– Мне нравится, что вы говорите "Кроме окончания войны, что еще планирует Украина сделать к следующему саммиту НАТО?". Я очень рад, у нас с вами одинаковый уровень позитива, – заметно оживился украинский президент.

Весь второй день саммита в Вильнюсе Зеленский старался демонстрировать максимальный оптимизм, постоянно благодарил участников саммита за принятые в поддержку Украины решения. Тогда как еще во вторник он критиковал их в крайне жестком тоне.

Такая неожиданная смена настроения тоже не осталась без внимания западных медиа. На вопрос о ее причинах Зеленский ответил, что точку зрения не поменял:

– Для меня было очень важно, что все зависит от безопасности, что есть однозначность в том, что Украина будет в НАТО, что никто не будет торговать членством в НАТО с кем либо, что это будет реальное политическое решение, основанное на ситуации с безопасностью в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский (фото: Getty Images)

Можно допустить, что в среду украинская делегация поняла: ее игра на повышение ставок, затеянная в последние месяцы и поддержанная рядом членов Альянса, все-таки не принесла результата, Украина пока осталась без внятных перспектив не только членства, но и приглашения в НАТО, и пора было возвращаться на исходные позиции.

Западные лидеры, в том числе и те, кто еще во вторник активно сбивал американские и немецкие поправки к тексту итогового коммюнике саммита, также демонстрировали оптимизм. Даже президент США Джо Байден заверил, что "с нетерпением ждет" того дня, когда можно будет отпраздновать членство Украины в НАТО.

На утренних "дорстепах" (коротких подходах лидеров стран альянса к прессе сразу по прибытию на саммит) почти всех журналистов интересовал очевидный вопрос, задаваемый в различных интерпретациях: почему Украину не пригласили в НАТО и что конкретно пообещали взамен.

Когда к микрофону подошел президент Польши Анджей Дуда, на вопросы он отвечал преимущественно "своим", польским журналистам, которые обращали на себя внимание, выкрикивая "пане президент". РБК-Украина было важно задать вопрос о решении НАТО по Украине именно Дуде, так как он является одним из основных лоббистов членства Киева в Альянсе. Поскольку на обращение "mister President" лидер Польши не реагировал, мы попробовали позвать его так, как это делали поляки. И это сработало.

– Пане президент! Вы довольны решением НАТО относительно Украины? Вам не кажется, что этого недостаточно?

– По моему мнению этого (решения по Украине на саммите НАТО - ред.) совершенно недостаточно. Я надеюсь, что через несколько лет Украина станет полноценным членом нашего Альянса.

Анджей Дуда стал единственным, кто открыто заявил, что коммюнике, предложенное Украине Альянсом, – не то, чего добивалась украинская сторона. Еще один активный союзник Украины – президент Литвы Гитанас Науседа сперва не отреагировал на идентичный вопрос, но позже все же ответил.

– Вам лучше спросить это у господина Зеленского. Я считаю, что это максимум, который мы могли достичь вчера. Потому что никто сейчас не говорит о членстве. Мы говорим о членстве, когда условия позволят.

На общем фоне несколько выделялся комментарий министра иностранных дел Великобритании Бен Уоллеса, который призвал Украину быть более благодарной за предоставляемую помощь и напомнил, что его страна – не Amazon.

На итоговой пресс-конференции Зеленского спросили и об этом.

– Я просто не знаю, что он имеет в виду, как еще нам нужно поблагодарить. Пусть он напишет мне… Можем утром просыпаться и благодарить министра лично, – ответил президент и спросил у присутствовавшего здесь министра обороны Алексея Резникова о его отношениях с британским коллегой. Резников заверил, что отношения у них отличные, Зеленский попросил позвонить Уоллесу и поблагодарить его лично. "Will do!" – с улыбкой ответил Резников. Вся эта сценка сопровождалась смехом в зале.

Серьезный месседж Зеленского был в том, что он доверяет союзникам, которые заявляют о своей искренней поддержке будущего членства Украины в НАТО.

На протяжении второго дня саммита Зеленский наверняка услышал немало, проведя двусторонние встречи с лидерами США, Германии, Франции, Великобритании и других стран и поучаствовав в первом заседании новосозданного Совета Украина-НАТО.

Встреча в рамках саммита (фото: Getty Images)

Предметную реализацию начала обретать и инициатива о получении Украиной международных гарантий безопасности, на счет реалистичности которой РБК-Украина слышало немало скепсиса. Тем не менее, на Банковой на нее явно делают серьезную ставку – чтоб зафиксировать долгосрочную помощь Запада Украине, вне зависимости от итогов различных выборов и колебаний общественного мнения. Кроме того, и на второй день саммита на Украину продолжили сыпаться различные "подарки" в виде новых пакетов военной помощи, полный список которой читайте по ссылке.

Но тень вторничного коммюнике саммита, в котором союзники отказались предоставить Украине внятные параметры приглашения в Альянс, на второй день саммита, конечно, не развеялась.

– Результаты саммита хорошие, но если бы было приглашение, они были бы идеальными, – обратился Зеленский к Столтенбергу на совместной пресс-конференции днем.

В сухом остатке, после саммита стало очевидно, что как минимум в двух ключевых столицах, Берлине и Вашингтоне, не готовы делать серьезных шагов навстречу Украине до тех пор, пока продолжается активная фаза войны. Немцы, помимо привычной осторожности, до сих остаются в плену своей поствоенной пацифисткой инерции и комплексов, говорят собеседники РБК-Украина.

Двусторонняя встреча Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца (фото: Getty Images)

Для Украины их боязливость и медлительность является постоянным поводом для критики, но с точки зрения самой Германии пройденный за последнее время путь огромен – стоит вспомнить, что еще пару лет назад поставка Украине одной-единственной гранаты представлялась чем-то немыслимым для Берлина.

Как и немцы, американцы, очевидно, хотят оставить за собой максимальное поле для маневра. В том числе и в плане гипотетических мирных переговоров с Россией, где членство Украины в НАТО может стать одной из разменных карт. Вернее, ее так видят в Вашингтоне – Зеленский в среду прямо сказал, что не обменяет никакие "статусы" (члена Альянса) ни на "одно село, в котором живет один дед".

Дальнейшее течение войны, очевидно, непредсказуемо, освобождение всей оккупированной территории военным путем пока выглядит крайне сложной задачей. И это делает столь же непредсказуемым и дальнейший путь Украины в НАТО. В медиа и политических кулуарах давно ходит идея о том, что Украина сможет вступить в НАТО, даже если какая-то часть территории останется неподконтрольной – для этого предлагается сделать оговорку, что статья 5 Североатлантического договора о коллективной обороне на нее не распространяется.

Но после того, как РБК-Украина пообщалось с рядом информированных западных собеседников, такая концепция выглядит куда легче реализуемой в теории, чем на практике. Потому что тогда возникнет множество скользких вопросов. К примеру, обстрел условного подконтрольного Запорожья из условного неподконтрольного Донецка – это повод для применения статьи 5 или нет? Ведь Донецк – это тоже Украина, хотя очевидно, что этот обстрел совершила армия России. Единоразовый обстрел приграничного украинского села из миномета – достаточный повод для Альянса становиться с ружьем на защиту Украины? А если речь идет не о разовом обстреле, а о ежемесячном? А если о ежедневном? А если вместо села обстреляли условный Харьков? На эти вопросы РБК-Украина не получило четких ответов.

Вероятно, на Западе их и не пытаются искать. Потому что главная формула вильнюсского саммита звучит примерно так: хотите стать членами НАТО – сперва добейтесь безусловной победы над Россией.