Данілов закликав НАТО надати інформацію про українських корупціонерів за кордоном

Члени НАТО мають надати імена українських корупціонерів, які ховають гроші на банківських рахунках у країнах Альянсу. Адже для членства в НАТО Україні потрібно побороти корупцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Звичайно, ми б з вами хотіли, щоб все вирішувалося швидко, але життя не просте, нам треба виконати домашнє завдання для того, щоб стати членами Альянсу", - сказав Данілов.

Відповідаючи на питання щодо того, коли союзники нададуть Україні конкретні вимоги для вступу до Альянсу, він зазначив, що "ми дуже швидко дізнаємося, про що йдеться".

"Ви знаєте, що нам періодично закидають питання відносно корупції. Я б хотів, щоб члени НАТО надали нам імена українських корупціонерів, які ховають гроші на банківських рахунках саме у країнах Альянсу", - наголосив секретар РНБО.

Данілов додав, що Україна вже відповідає стандартам НАТО по декількох критеріях.

"Те, що стосується військового складника, - ми 100% готові бути у НАТО, ми розпочали перехід на натовське озброєння, цей процес рухається дуже швидко", - зазначив він.

Вступ України до НАТО

Протягом двох днів, 11 та 12 липня, у Вільнюсі проходив саміт країн НАТО. Однією із головних тем стала саме Україна. Напередодні країни-члени Альянсу погодили спільне комюніке, яке має наблизити інтеграцію України. А саме:

багаторічній програмі допомоги Україні;

створення органу Рада Україна - НАТО;

скасування вимог щодо виконання ПДЧ.

Однак члени НАТО не надали Україні запрошення до Альянсу, поки не будуть виконані певні умови.

Детальніше про те, чим закінчився для України саміт НАТО у Вільнюсі - читайте у матеріалі РБК-Україна.