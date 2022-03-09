Данілов про війну з РФ: "Перемога буде за нами - це прогноз розвідки США"

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов впевнений, що Україна переможе у війні з Російською Федерацією. За його словами, у перемозі українського народу також впевнена розвідка США.

Як наголосив Данілов, українська армія переможе, але й не варто недооцінювати ворога.

"Перемога буде за нами. Це прогнози розвідспільноти США. Чи буде складно? Так, тому що не варто недооцінювати ворога. Ми його лупимо по всіх напрямках, але вони як сарана повзуть. Але ми знаємо, що ми вистоїмо, що це наша земля, нам немає куди відступати і ми будемо її боронити", - сказав він.