Данилов о войне с РФ: "Победа будет за нами - это прогноз разведки США"
Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что Украина победит в войне с Российской Федерацией. По его словам, в победе украинского народа также уверена разведка США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "Единые новости".
Как подчеркнул Данилов, украинская армия победит, но и не стоит недооценивать врага.
"Победа будет за нами. Это прогнозы разведсообщества США. Будет ли сложно? Да, потому что не стоит недооценивать врага. Мы его лупим по всем направлениям, но они как саранча ползут. Но мы знаем, что мы выстоим, что это наша земля, нам некуда отступать, и мы будем ее защищать", - сказал он.
Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия никогда не сможет завоевать Украину.