Данилов о войне с РФ: "Победа будет за нами - это прогноз разведки США"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что Украина победит в войне с Российской Федерацией. По его словам, в победе украинского народа также уверена разведка США.

Как подчеркнул Данилов, украинская армия победит, но и не стоит недооценивать врага.

"Победа будет за нами. Это прогнозы разведсообщества США. Будет ли сложно? Да, потому что не стоит недооценивать врага. Мы его лупим по всем направлениям, но они как саранча ползут. Но мы знаем, что мы выстоим, что это наша земля, нам некуда отступать, и мы будем ее защищать", - сказал он.