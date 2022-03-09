ru ua
Ср, 09 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Данилов о войне с РФ: "Победа будет за нами - это прогноз разведки США"

Новина українською →
Киев, Среда 09 марта 2022 19:51
Данилов о войне с РФ: "Победа будет за нами - это прогноз разведки США" Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что Украина победит в войне с Российской Федерацией. По его словам, в победе украинского народа также уверена разведка США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "Единые новости".

Как подчеркнул Данилов, украинская армия победит, но и не стоит недооценивать врага.

"Победа будет за нами. Это прогнозы разведсообщества США. Будет ли сложно? Да, потому что не стоит недооценивать врага. Мы его лупим по всем направлениям, но они как саранча ползут. Но мы знаем, что мы выстоим, что это наша земля, нам некуда отступать, и мы будем ее защищать", - сказал он.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия никогда не сможет завоевать Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Данилов СНБО Война России против Украины Соединенные Штаты Америки
NEWS
Вы еще можете спастись, если просто уйдете: Зеленский обратился к российским военным
Вы еще можете спастись, если просто уйдете: Зеленский обратился к российским военным
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины