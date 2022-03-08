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Україна ніколи не буде завойована Путіним. Він може взяти місто, але не країну, - Байден

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Вашингтон, Вівторок 08 березня 2022 18:47
Україна ніколи не буде завойована Путіним. Він може взяти місто, але не країну, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Президент США Джо Байден заявив, що Путіну ніколи не вдасться завоювати Україну. На його думку, президент РФ спроможний взяти місто, але не цілу країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час брифінгу.

"Росія може продовжувати ці дії, але вже зрозуміло, що Україна ніколи не буде завойована Путіним. Він може взяти один місто, але ніколи не зможе взяти цілу країну. Якщо ми не реагуємо на наступ Путіна, наступ на демократію, то тоді ціна для всіх нас буде ще вище завтра", - сказав Байден.

Нагадаємо, за даними РНБО, путінська армія практично повністю вичерпала свій потенціал. Це помітно не лише в масовій мобілізації у країні, а й в нестачі військової техніки та боєприпасів.

Зазначимо, глава Міноборони Великобританії Бен Воллес назвав президента РФ "вичерпаною силою у світі". Він заявив, що з російською армією вже покінчено і Путін має це визнати.

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