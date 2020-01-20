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Сайдік відповів на питання, хто є сторонами збройного конфлікту на Донбасі

Новини » Політика     20.01.2020 - 05:44
Сайдік відповів на питання, хто є сторонами збройного конфлікту на Донбасі
Фото: Мартін Сайдік (unmultimedia.org)

Сторонами конфлікту на Донбасі є Україна і Росія, сказав колишній представник глави ОБСЄ в Україні

Експредставник голови ОБСЄ в Україні Мартін Сайдік, який у минулі роки брав участь у засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, відповів на питання - хто є сторонами конфлікту на Донбасі. Про це йдетьсяв інтерв'ю Сайдіка російському "Комерсанту".

За його словами, підписи українського та російського представників під мінськими угодами підтверджують, що Україна і Росія є сторонами збройного конфлікту, який триває шостий рік на Донбасі. Відповідаючи на питання, він пояснив:

"Якщо подивитеся на мінські угоди, на те, як вони підписані в оригіналі, ви побачите підписи Хайді Тальявіні (колишній глава місії ОБСЄ в контактній групі, - ред.), Леоніда Кучми (другого президента України, - ред.) та Михайла Зурабова (колишній посол РФ в Україні, - ред.) . Потім пропущена відстань і є Захарченко та Плотницький. Чому нагорі Україна і Росія? Вони хіба не сторони конфлікту? Саме тому вони стоять нагорі", - заявив Сайдік, додавши, що у Росії "про це не хочуть і чути".

Сайдік також уточнив, що спроби Росії вважати себе посередником недоречні: "Тоді треба сказати, що вона не виконує роль посередника".

"Візьмемо останній закон так званої "ЛНР" про так званий кордон: про те, що державний кордон - це вся область. Чи вважає Росія, що це сумісно з мінськими угодами, в яких йдеться про окремі райони Донецької та Луганської областей? Де тут посередництво Росії? Це хіба відповідає мінським угодам? Ні! Де голос Росії?... Якщо хтось посередник, то він повинен діяти як посередник. А якщо посередник на одній стороні, то він не посередник, а "односторонній гравець", - сказав колишній спецпредставник ОБСЄ.

Нагадаємо, Україна на нещодавніх переговорах у Мінську висунула нову умову для виборів на Донбасі, яке полягає у поверненні переселенців та їх участі в голосуванні.

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