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Данилов о ракетном терроре России: Киев остается маниакальной целью Путина

Фото: секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Кремль пытается поднять уровень патриотизма среди россиян массированными атаками на Киев. В то же время столица Украины остается маниакальной целью российского диктатора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в Twitter.

"Киев остается маниакальной и недостижимой цели Путина. Символические места Киева - цель российских ракетных обстрелов. Бессмысленные и суперзатратные для РФ атаки на столицу необходимы кремлю для поднятия градуса патриотической истерии внутри страны", - заявил Данилов.

При этом секретарь СНБО отмечает, что среди россиян развивается процесс отчаяния и разочарования властями. Причиной этого, по его мнению, является провал наступления и многочисленные неудачи оккупантов на фронте.

Напомним, Россия в ночь на 18 мая в очередной раз атаковала Украину. Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, оккупанты выпустили 30 ракет, с которыми 29 сбили силы ПВО.

В Киеве обломки сбитых ракет упали в Деснянском и Дарницком районах столицы. В результате атаки возник пожар на территории гаражного кооператива.

Позже полиция Киевской области показала обломки сбитых российских ракет, обнаруженных правоохранителями.

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