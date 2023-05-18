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Данілов про ракетний терор Росії: Київ залишається маніакальною ціллю Путіна

Фото: секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Кремль намагається підняти рівень патріотизму серед росіян масованими атаками на Київ. Водночас столиця України залишається маніакальною ціллю російського диктатора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в Twitter.

"Київ залишається маніакальною і недосяжною цілю Путіна. Символічні місця Києва - мета російських ракетних обстрілів. Безглузді й супервитратні для РФ атаки на столицю необхідні кремлю для підняття градуса патріотичної істерії всередині країни", - заявив Данілов.

При цьому секретар РНБО наголошує, що серед росіян розвивається процес розпачу і розчарування владою. Причиною цього, на його думку, є провал наступу та численні невдачі окупантів на фронті.

Нагадаємо, Росія в ніч на 18 травня вчергове атакувала Україну. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, окупанти випустили 30 ракет, з якими 29 збили сили ППО.

У Києві уламки збитих ракет впали у Деснянському та Дарницькому районах столиці. Внаслідок атаки виникла пожежа на території гаражного кооперативу.

Пізніше поліція Київської області показала уламки збитих російських ракет, які виявили правоохоронці.

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