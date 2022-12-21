Шойгу хочет еще больше увеличить численность армии РФ: названо цифру

Численность Вооруженных сил России хотят увеличить еще на 350 тысяч человек. Таким образом, довести военнослужащих до 1,5 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра обороны Росси Сергея Шойгу на коллегии Минобороны РФ.

"Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности РФ необходимо довести численность Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. В том числе военнослужащих по контракту - 695 тысяч человек", - сказал он.

При этом он отметил, что нужно переформировать мотострелковые дивизии в 7 мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном округах и на Северном флоте. В Воздушно-десантных войсках необходимо дополнитель сформировать 2 десантно-штурмовые дивизии.

Для каждой общевойсковой танковой армии Шойгу предлагает содержать смешанно-авиационную дивизию и бригаду армейской авиации, численностью 80-100 боевых вертолетов.

Кроме того, он считает нужным дополнительно сформировать 3 управления авиационных дивизий, 8 бомбардировочных авиационных полков, 1 истребительный авиационный полк и 6 бригад армейской авиации.

Для создания артиллерийского резерва на стратегических резервах - сформировать 5 артиллерийских дивизий военных округов, а также артиллерийские бригады большой мощности.

Шойгу также хочет в береговых войсках ВМС на базе существующих бригад морской пехоты сформировать 5 дивизий морской пехоты.

Отметим, что с 1 января 2023 года штатная численность Вооруженных сил РФ определена в 1 150 626 военных. Таким образом, в армию собираются отправить еще около 350 тысяч человек.

Кроме того, Шойгу заявил, что при комплектовании Вооруженных сил нужно поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин заявил, что 300 тысяч человек были мобилизированы и якобы половина из них уже воюет против Украины.

Кроме того, Шойгу заикнулся о новых наступательных операциях в Украине.

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