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Подрыв А-50 в Беларуси. Лукашенко придумал "невероятную историю" об "украинском диверсанте"

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Минск, Вторник 07 марта 2023 11:57
Подрыв А-50 в Беларуси. Лукашенко придумал "невероятную историю" об "украинском диверсанте" Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (president gov by)
Автор: Наталья Юрченко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко впервые подтвердив диверсию на аэродроме "Мачулищи", где подорвали российский самолет-наводчик А-50. При этом беларусский диктатор нафантазировал историю с "украинским диверсантом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белту".

Лукашенко заявив, что к подрыву самолета А-50 якобы причастен диверсант и его пособники. Он заявил, что "шпион" якобы был завербованный Службой безопасности Украины в 2014 году и разбирается IT-технологиях. Более того, диктатор утверждает, что "диверсанта" задержали.

"Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве", - сказал Лукашенко.

Самопровозглашенный президент заявил, что "диверсанта готовили представители СБУ и использовались самые высокие технологии".

"То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, - это действительно было что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутирован на нашу территорию", - сказал диктатор.

Стоит отметить, Лукашенко назвал свою историю "невероятной" и "подарком" и рассказал ее во время вручения государственных наград высшему офицерскому составу.

Диверсия в Мачулищах

Напомним, белорусские партизаны сообщили об атаке на российский самолет А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском.

Белорусские и российские пропагандисты пытались опровергнуть эту информацию, но в сети появились видео удара дрона по самолету А-50, а также спутниковые снимки.

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