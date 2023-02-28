Взорванный в Беларуси самолет А-50 имел большое значение для Москвы, - британская разведка

Система дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 MAINSTAY в Беларуси имела большое значение для российской армии. После подрыва А-50 у России осталось шесть таких самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, 26 февраля белорусская партизанская группа BYPOL и лидеры оппозиции в изгнании сообщили, что A-50 MAINSTAY получил повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на авиабазу Мачулищи. BYPOL сообщила о двух взрывах и повреждении передней и средней частей A-50, а также антенны радара.

A-50 MAINSTAY - российская бортовая платформа дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Его роль состоит в том, чтобы создать воздушную картину и обеспечить координацию с истребителями.

Ущерб официально не подтвержден. "Тем не менее, потеря A-50 MAINSTAY будет иметь большое значение, поскольку он имеет решающее значение для российских воздушных операций для обеспечения картины воздушного боя", - отмечают в Минобороны Британии.

При этом в строю останется 6 действующих А-50, что еще больше ограничит российские воздушные операции.