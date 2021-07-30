Данілов про перестановки в ЗСУ: йде омолодження керівництва армії

"Перш за все, я хочу сказати, що відбувається омолодження керівництва нашої армії. Більш того, звертаю увагу, що ті полковники та генерали, які призначаються на свої посади, це люди, які вже закінчили навчальні заклади безпосередньо в Україні. В них українська освіта, і для нас це дуже важлива річ", - сказав він.

Данілов додав, що нові керівники української армії пройшли фронт.

"Жодної "тилової" людини нікуди не призначають", - додав секретар РНБО.