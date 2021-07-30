ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Данілов про перестановки в ЗСУ: йде омолодження керівництва армії

Новость на русском →
Донецька область, П'ятниця 30 липня 2021 19:21
Данілов про перестановки в ЗСУ: йде омолодження керівництва армії Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував кадрові перестановки в Збройних силах. За його словами, це процес омолодження керівництва української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Данілова.

"Перш за все, я хочу сказати, що відбувається омолодження керівництва нашої армії. Більш того, звертаю увагу, що ті полковники та генерали, які призначаються на свої посади, це люди, які вже закінчили навчальні заклади безпосередньо в Україні. В них українська освіта, і для нас це дуже важлива річ", - сказав він.

Данілов додав, що нові керівники української армії пройшли фронт.

"Жодної "тилової" людини нікуди не призначають", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, цього тижня президент звільнив Руслана Хомчака з посади командувача Збройних сил України.

Після цього глава держави також змінив керівництво Генштабу та операції Об'єднаних сил.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО Олексій Данілов Збройні сили України
NEWS
Резніков назвав умову для імплементації "формули Штайнмаєра"
Резніков назвав умову для імплементації "формули Штайнмаєра"
DAILY
Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа