Данилов о перестановках в ВСУ: идет омоложение руководства армии
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал кадровые перестановки в Вооруженных силах. По его словам, это процесс омоложения руководства украинской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Данилова.
"Прежде всего, я хочу сказать, что происходит омоложение руководства нашей армии. Более того, обращаю внимание, что те полковники и генералы, которые назначаются на свои должности, это люди, закончившие учебные заведения уже непосредственно в Украине. У них украинское образование, и для нас это очень важная вещь", - сказал он.
Данилов добавил, что новые руководители украинской армии прошли фронт.
"Ни одного "тылового" человека никуда не назначают", - добавил секретарь СНБО.
Напомним, на этой неделе президент уволил Руслана Хомчака с должности командующего Вооруженных сил Украины.
После этого глава государства также сменил руководство Генштаба и операции Объединенных сил.