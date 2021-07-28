Генштаб, ООС і десант: Зеленський провів перестановки в керівництві армії
Президент Володимир Зеленський провів кадрові перестановки у Збройних силах України та командуванні операції Об'єднаних сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Зеленський звільнив з посади начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Корнійчука. Замість нього на цю посаду призначено Сергія Шапталу.
Генерал-лейтенант Володимир Кравченко звільнений з поста командувача ООС. Замість нього цю посаду обійняв Олександр Павлюк.
Глава держави також звільнив командувача Десантно-штурмових військ України Євгена Мойсюка.
Президент також призначив Олега Сінайко заступником глави Служби зовнішньої розвідки України.
Нагадаємо, 27 липня Хомчак покинув пост головнокомандувача ЗСУ за рішенням президента Володимира Зеленського.
Замість нього цю посаду головнокомандувача ЗСУ зайняв генерал-майор Валерій Залужний. У 2018-2019 роках він був начальником Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ - першим заступником командувача Об'єднаних сил.