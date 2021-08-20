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У Зеленського пояснили, чому запросили Кличка на засідання РНБО

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Київ, П'ятниця 20 серпня 2021 18:20
У Зеленського пояснили, чому запросили Кличка на засідання РНБО Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Мера Києва Віталія Кличка запросили на засідання Ради нацбезпеки та оборони, але він не зміг приїхати. Прес-секретар президента Сергій Никифоров розповів, чому голову КМДА запросили на засідання РНБО.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючист на брифінг Никифорова після засідання Ради нацбезпеки та оборони.

За його словами, Кличка запросили на засідання через "розвал архітектурної спадщини Києва".

"У нас архітектурна спадщина Києва розчиняється на очах. Деякі пам'ятки архітектури кияни встигають відбити, деякі ні", - назвав Никифоров причини виклику Кличка на засідання РНБО.

Нагадаємо, сьогодні вдень Кличко повідомив, що його запросили на засідання РНБО. Втім, він не зміг приїхати.

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Віталий Кличко РНБО
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