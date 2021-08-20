Кличка запросили на засідання РНБО

Мер Києві Віталій Кличко отримав запрошення на засідання Ради національної безпеки і оборони України. Воно відбудеться сьогодні, 20 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кличка в Telegram .

"Мені подзвонили з офісу президента і запросили на сьогоднішнє засідання РНБО. За дві з половиною години до його початку", - написав він.

Кличко повідомив, що не зможе бути присутнім на засіданні, оскільки знаходиться в робочій поїздці.

"На жаль, фізично не зможу бути присутнім. Бо, після перевірки робіт на Подільсько-Воскресенському мостовому переході, вже поїхав у робочу поїздку в справах Асоціації міст України в Чернігівську область", - додав мер Києва.