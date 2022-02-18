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Данілов відреагував на евакуацію з ОРДЛО: ніяких наказів про "напад" немає

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Київ, П'ятниця 18 лютого 2022 20:02
Данілов відреагував на евакуацію з ОРДЛО: ніяких наказів про "напад" немає Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не давала жодних наказів про напад на окуповані території Донецької та Луганської областей. Інформація про силове звільнення Донбасу не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Все це не відповідає дійсності. Жодних наказів про звільнення силовим шляхом наших територій немає... Такого указу в нашій країні бути не може. Все, що роздувається Росією, це спроба спровокувати ЗСУ на відповіді, які вони дуже хочуть, щоб ми надавали", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що відбувається на окупованому Донбасі після оголошення про масову евакуацію мирного населення.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що жителів окупованих територій використовують для ескалації.

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РНБО Донбас Олексій Данілов
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