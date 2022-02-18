Данілов відреагував на евакуацію з ОРДЛО: ніяких наказів про "напад" немає

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не давала жодних наказів про напад на окуповані території Донецької та Луганської областей. Інформація про силове звільнення Донбасу не відповідає дійсності.

"Все це не відповідає дійсності. Жодних наказів про звільнення силовим шляхом наших територій немає... Такого указу в нашій країні бути не може. Все, що роздувається Росією, це спроба спровокувати ЗСУ на відповіді, які вони дуже хочуть, щоб ми надавали", - заявив він.