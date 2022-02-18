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Данилов отреагировал на эвакуацию из ОРДЛО: никаких приказов о "нападении" нет

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Киев, Пятница 18 февраля 2022 20:02
Данилов отреагировал на эвакуацию из ОРДЛО: никаких приказов о "нападении" нет Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не давала никаких приказов о нападении на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Информация об силовом освобождении Донбасса не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Все это не соответствует действительности. Никаких приказов об освобождении силовым путем наших территорий нет... Такого указа в нашей стране быть не может. Все, что раздувается Россией, это попытка спровоцировать ВСУ на ответы, которые они очень хотят, чтобы мы предоставляли", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что происходит на оккупированном Донбассе после объявления о массовой эвакуации мирного населения.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что жителей оккупированных территорий используют для эскалации.

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СНБО Донбасс Алексей Данилов
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