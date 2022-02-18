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Залужний звернувся до жителів ОРДЛО: вас використовують для ескалації

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Україна, П'ятниця 18 лютого 2022 18:04
Залужний звернувся до жителів ОРДЛО: вас використовують для ескалації Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (facebook.com GeneralStaff ua)
Автор: Дмитро Левицький

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до мешканців окупованих територій з приводу загострення ситуації на Донбасі. За його словами, окупанти використовують населення для ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Залужного.

"Я звертаюся до жителів тимчасово окупованих територій - не вірте брехні окупаційної влади! Вас використовують для ескалації ситуації з метою розв’язання чергового кровопролиття", - наголосив главком ЗСУ.

Як зазначив Залужний, українська армія не планує наступальних операцій, оскільки вони призведуть до чисельних жертв серед цивільного населення. Він додав, що навіть зараз, коли бойовики активно ведуть обстріли українських позицій, військові Об'єднаних сил відповідають лише у разі загрози життю особового складу чи цивільних.

Нагадаємо, сьогодні ватажки так званих "ЛНР" та "ДНР" оголосили про евакуацію населення на територію РФ через нібито підготовку наступу з боку ЗСУ.

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Збройні сили України ОРДЛО Загострення на Донбасі
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