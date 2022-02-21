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Не раніше четверга. Що відомо про новий саміт Байдена і Путіна

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Понеділок 21 лютого 2022 11:30
Не раніше четверга. Що відомо про новий саміт Байдена і Путіна Фото: президенти США і РФ Джо Байден і Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Президенти США і РФ Джо Байден і Володимир Путін можуть провести саміт з безпеки. З такою ініціативою через ескалацію на українському кордоні виступив президент Франції Еммануель Макрон.

Детальніше про те, що відомо про можливу зустріч Байдена і Путіна - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Зустріч не раніше четверга

Держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон вважає, що можливий саміт Путіна і Байдена відбудеться не раніше четверга. За його словами, на даний момент немає ні дати, ні місця саміту.

"Ми не знаємо дату, ми знаємо, що сьогодні знову відбудуться обміни думками між Жаном Івом Ле Дріаном (голова МЗС Франції, - ред.) і його колегою паном Лавровим (голова МЗС Росії, - ред.), а в цей четвер - переговори між держсекретарем США Ентоні Блінкеном і Лавровим", - заявив він, додавши, що саміт відбудеться не раніше четверга.

Він також додав, що головною умовою зустрічі є відсутність вторгнення в Україну в найближчі дні.

Кулеба підтримує

Глава МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи ідею саміту Байдена і Путіна, заявив, що вітає таку ідею і сподівається на домовленість про виведення російських військ.

"Ми вважаємо, що варто спробувати будь-які зусилля, спрямовані на дипломатичне рішення", - сказав він.

Путін і Байден погодилися на саміт

Як повідомили в прес-службі Єлисейського палацу, Макрон поспілкувався з Байденом і Путіним і запропонував провести їхній саміт для обговорення питань безпеки та стратегічної стабільності в Європі.

"Президенти Байден і Путін обидва прийняли принцип такого саміту", - йдеться в повідомленні.

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