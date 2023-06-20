Данилов: если РФ применит ядерное оружие, то санкции против нее должны стать адскими

Если Россия применит тактическое ядерное оружие в войне против Украины, мир должен жестко отреагировать, ведь это будет совсем другая война.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Такого агрессора, такого садиста, как Путин, нужно было остановить еще в 2008 году, но к сожалению этого не произошло. Имеем сегодня войну на нашей территории. Что касается угроз использования тактической" ядерного оружия, имеем в виду, не дай Бог они на это решатся, тогда мир должен совсем по-другому уже реагировать. Тогда должны быть санкции, они должны быть адскими для того, чтобы это максимально быстро закончилось", - сказал Данилов.

Он отметил, что в случае применения тактического ядерного оружия это будет "совсем другая война, другая ответственность, другие действия партнеров Украины".

Также Данилов отметил, что террористический акт на Каховской ГЭС - это одно дело, другое - использование тактического ядерного оружия. Он выразил надежду, что РФ не прибегнет к такому преступлению.

"Я могу сказать, что ничего трагического не будет, мало того, я более чем хочу быть уверен, что это не произойдет. Но если это произойдет, мир должен совсем иначе реагировать", - добавил секретарь СНБО.

Байден считает "реальной" угрозу применения Путиным ядерного оружия

Напомним, недавно президент США Джо Байден заявил, что угроза использования диктатором Владимиром Путиным тактического ядерного оружия является "реальной".

"Когда я был здесь (в Калифорнии - ред.) около двух лет назад и говорил, что беспокоюсь о высыхании реки Колорадо, все смотрели на меня как на сумасшедшего. Они посмотрели на меня так, как когда я сказал, что беспокоюсь о том, что Путин применит тактическое ядерное оружие. Это реально", - сказал Байден.

Путин решил разместить ядерное оружие в Беларуси

Еще в марте Путин заявлял о размещении ядерного оружия на территории Беларуси. Якобы он это сделает по просьбе самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко.

В Кремле заявили, что 1 июля 2023 года закончится строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. После чего в Минске был подписан договор о том, как именно Беларусь будет хранить российское нестратегическое ядерное оружие.

Уже в июне Путин сказал, что это хранилище якобы "на финальной стадии строительства, а "боеголовки переместят в Беларусь 7-8 июля".

На днях глава Кремля утверждал, что перемещение уже началось, и первое ядерное оружие уже находится на территории Беларуси. При этом мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщает, что фактов такого перемещения не наблюдается.