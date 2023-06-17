Пока нет фактов перемещения ядерного оружия из РФ в Беларусь, - Гаюн

Нет никаких фактов, указывающих на реальное перемещение тактического ядерного оружия из РФ на территорию Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белорусский Гаюн .

По их словам, вчерашние слова российского диктатора Владимира Путина о том, что перемещение первых боеприпасов ТЯЗ уже произошло, а к концу лета размещение якобы будет полностью выполнено, не является правдой.

"По состоянию на 23:20 16.06.23, "Белорусский Гаюн" не располагает никакой подтверждающей информацией о начале реального перемещения ТЯО в Беларусь", - отметили в Гаюн.

Также они отметили, что за предыдущие месяцы РФ и Беларусь сделали ряд противоречивых заявлений о перемещении оружия.

25.03 – Путин заявил, что РФ разместит ТЯО в Беларуси до 1 июля 2023 года.

25.05 – самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что перемещение ТЯО на территорию Беларуси уже началось.

9.06 – Путин заявил, что размещение ядерного оружия в Беларуси начнется после 7-8 июля.

13.06 – на вопрос "Вы сказали, уже получили от России бомбы и ракеты?" Лукашенко ответил: "Ну, не все… потихоньку".

Такие заявления, по мнению Гаюн, могут говорить либо об отсутствии у Лукашенко всей информации о перемещении, либо о сговоре между ним и Путиным с целью дезинформации для давления на НАТО в преддверии саммита в Вильнюсе.

Ядерное оружие РФ в Беларуси

В конце мая этого года министры обороны Беларуси и РФ договорились о размещении российского тактического ядерного оружия на территории РБ. Минск должен получить ракетный комплекс "Искандер-М", способный запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

Сам Лукашенко уже начал мечтать о том, как использовать ядерное оружие, однако в РФ заявили, что контроль за ТЯО остается за ними.

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