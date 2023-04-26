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Россия усиливает ядерные угрозы, обучив белорусских военных, - Bloomberg

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Минск, Среда 26 апреля 2023 12:56
Россия усиливает ядерные угрозы, обучив белорусских военных, - Bloomberg Фото: белорусских военных обучили обращению с тактическими ядерными боеголовками (mil.ru)
Автор: Александр Белоус

Россия провела учения для военных из Беларуси по обращению с тактическими ядерными боеголовками для ракет малой дальности "Искандер", сделав шаг к реализации своей угрозы разместить оружие на территории своего союзника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Министерство обороны России заявило, что учения касались "хранения и использования тактических специальных боеприпасов" - эвфемизм, который используется для обозначения тактического ядерного оружия. В Минобороны Беларуси подтвердили, что военнослужащие уже вернулись на базу после учений.

Президент Владимир Путин в прошлом месяце объявил о планах впервые разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Он сказал, что хранилища будут построены к 1 июля, но Россия не сказала, когда именно туда будет отправлено оружие. В начале апреля Беларусь объявила, что ее войска направляются в Россию для учений.

Поскольку ее вторжение в Украину столкнулось с трудностями, Россия неоднократно угрожала применить ядерное оружие, что вызывало критику со стороны США и их союзников, а также Китая и Индии, которые в целом больше поддерживали Россию в конфликте, отмечает Bloomberg.

Детальнее о том, почему Беларусь стала союзником России, читайте в материале РБК-Украина "Полигон Беларусь". Как Лукашенко помогает РФ в войне и почему боится победы Путина".

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