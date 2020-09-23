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Шпигунський скандал: Болгарія висилає російських дипломатів

Софія, Середа 23 вересня 2020 19:23
Шпигунський скандал: Болгарія висилає російських дипломатів
Фото: прапор Болгарії (flickr.com/klearcho)
Автор: Дмитро Левицький

Двоє звинувачених у шпигунстві російських дипломатів були визнані "persona non grata" в Болгарії. У росіян є 72 години, щоб залишити територію країни.

Про це заявило Міністерство закордонних справ Болгарії.

Сьогодні болгарське МЗС отримало листа від прокуратури з постановою про призупинення провадження щодо двох російських дипломатів через їх недоторканність.

"В межах своєї компетенції МЗС Болгарії ухвалило необхідні заходи відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - зазначили у відомстві.

Болгарська сторона вже повідомила російське посольство про своє рішення.

Нагадаємо, прокуратура Болгарії звинуватила двох російських дипломатів у шпигунстві. За версією прокуратури, дипломати збирали секретну інформацію про болгарську армію та передавали її розвідці Росії.

Це вже вдруге за рік Болгарія викриває російських дипломатів у шпигунстві, подібний випадок стався у січні.

Крім того, цього року Австрія вперше в історії країни вислала російського дипломата, якого також запідозрили у шпигунстві.

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