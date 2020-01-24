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Болгарія висилає з країни двох російських дипломатів

Новини » Політика     24.01.2020 - 19:04
Болгарія висилає з країни двох російських дипломатів
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Їх прізвища влада Болгарії не називає

В Болгарії повідомили Російську Федерацію про оголошення двох російських дипломатів persona non grata. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що в Болгарії прокуратура виявила двох дипломатів з РФ, які, за даними Софії, шпигунством.

"Нас повідомили про те, що два російських дипломатів оголошені persona non grata", - йдеться у повідомленні.

При цьому болгарські судові влади пояснили, що в обох є дипломатична недоторканність, і тому пред'явити їм звинувачення не можна.

Відомо, що один з дипломатів, за версією слідчих, з 2017 року займався збором даних про вибори в Болгарії. Другий з 2018 року збирав інформацію, пов'язану з енергетикою.

Видання зазначає, що один з фігурантів справи - перший секретар в консульському відділі РФ в Софії, а другий працює в торговому представництві. Їх прізвища влади Болгарії не називають.

У прокуратурі заявили, що повідомили в МЗС Болгарії про результати розслідування.

Нагадаємо, Болгарія висилає російського дипломата після підозр у шпигунстві.

Як повідомляє РБК-Україна, сьогодні агентство внутрішньої розвідки Польщі заарештувала чоловіка за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами, йому вже пред'явлені офіційні звинувачення. Чоловіка будуть тримати під вартою три місяці.

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