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Австрія вперше вислала російського дипломата, Росія відповіла тим же

Відень, Понеділок 24 серпня 2020 17:24
Австрія вперше вислала російського дипломата, Росія відповіла тим же
Фото: прапор Австрії (flickr.com/oinopion)
Автор: Дмитро Левицький

Російський дипломат повинен покинути країну до 1 вересня

Австрія вперше в історії оголосила "персона нон-грата" російського дипломата. Він повинен покинути територію Австрії до 1 вересня.

Про це повідомляє австрійське агентство Kronen Zeitung.

Російського дипломата підозрюють у промисловому шпигунстві в високотехнологічній компанії, яке тривало роками. Дипломат шпигував за підтримки громадянина Австрії.

Після цього, Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Австрії в Москві та висловило йому рішучий протест у зв'язку з рішенням Відня про відкликання акредитації в російського дипломата.

У відповідь МЗС РФ оголосило австрійського посла "персона нон-грата" в Росії.

Нагадаємо, російського дипломата вислала Норвегія; дипломата підозрюють у співробітництві зі шпигуном, якого норвезькі правоохоронці нещодавно затримали.

Також російських дипломатів вирішила вислати влада Словаччини; цих дипломатів підозрюють у шпигунстві на користь Російської Федерації.

Висилку російських дипломатів зі Словаччини підтримали у Сполучених Штатах Америки.

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