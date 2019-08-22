В Данії розчаровані рішенням Трампа скасувати візит до Копенгагена

Прем'єр-міністер Данії Метте Фредеріксен відреагувала на скасування візиту до королівства президента США Дональда Трампа після відмови продати Гренландію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Фредеріксен підтримала гренландський уряд, який виступив проти продажу своїх територій США.

"Була розпочата дискусія про потенційний продаж Гренландії. Це відкинув прем'єр-міністр Гренландії Кім Кільсен, і я повністю підтримую цю відмову", - заявила прем'єр-міністр Данії.

Вона додала, що після скасування візиту Трампа відносини між Данією та США "не перебувають у кризі".

"Я не думаю, що скасування матиме вплив на якісь інші питання", - зазначила Фредеріксен.

Водночас вона "розчарована та здивована" рішенням Трампа не приїжджати у Копенгаген.

"Запрошення до більш потужного стратегічного співробітництва з американцями в Арктиці все ще існує", - наголосила вона.

Речниця королівської родини Данії тим часом повідомила, що скасування візиту Трампом стало "сюрпризом".

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп відклав зустріч з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен через її відмову обговорювати продаж Гренландії.

Нагадаємо, Трамп підтвердив бажання придбатиу Данії острів Гренландія. Президент США назвав це "великою угодою з нерухомістю".

При цьому повідомлялося, що уряд Данії заявило, що острів не продається. Пізніше з подібною заявою виступив і уряд Гренландії.

За передачу Гренландії Сполученим Штатам Трамп планував запропонувати виплати уряду Данії у розмірі 600 млн доларів на рік.