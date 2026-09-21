Данные G7 не остановили теневой рынок: часть разоблаченных табачных фабрик снова работают

Страны G7 передавали Украине адреса и фото нелегальных табачных фабрик, однако после их закрытия часть производств через несколько месяцев снова возобновляла работу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Ярослава Железняка на YouTube-канале "Шелтер".

G7 передала Украине адреса нелегальных фабрик

По словам Железняка, Украина получала от представителей стран G7 информацию о местоположениях нелегальных табачных производств. Речь идет, в частности, об адресах и фотографиях объектов.

"Я первый раз такое вижу, достаточно много общаюсь тоже с посольствами - когда они прислали очень возмутительное письмо, а потом еще приложение, где конкретно находятся все производства эти нелегальные, с адресами. Прям, с фотографиями, типа: "Ребята, вот", - рассказал он.

Депутат отметил, что после получения такой информации часть производств закрыли, но всего на несколько месяцев.

"В результате очень показательно все их закрыли, а через пару месяцев все они снова возобновили работу", - отметил Железняк.

Проблема нелегального табачного рынка

Напомним, по данным отчета компании KPMG, Украина заняла третье место среди 38 стран Европы по объему реализации нелегальной табачной продукции.

Ранее нардеп Ярослав Железняк анонсировал аудит нелегального рынка сигарет, жидкостей для электронных сигарет и других подакцизных товаров парламентской ВСК на фоне громких разоблачений правоохранителями подпольных табачных фабрик.