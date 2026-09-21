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Дані G7 не зупинили тіньовий ринок: низка викритих тютюнових фабрик знову працюють

12:14 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Юлія Бойко
Дані G7 не зупинили тіньовий ринок: низка викритих тютюнових фабрик знову працюють Нелегальні тютюнові фабрики продовжують працювати після викриття (фото: GettyImages)
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Країни G7 передавали Україні адреси та фото нелегальних тютюнових фабрик, однак після їх закриття частина виробництв через кілька місяців знову відновлювала роботу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Ярослава Железняка на YouTube-каналі "Шелтер".

G7 передала Україні адреси нелегальних фабрик

За словами Железняка, Україна отримувала від представників країн G7 інформацію про місця розташування нелегальних тютюнових виробництв. Йдеться, зокрема, про адреси та фотографії об'єктів.

"Я перший раз таке бачу, достатньо багато спілкуюся теж з посольствами - коли вони прислали дуже обурливий лист, а потім ще додаток, де конкретно знаходяться всі виробництва ці нелегальні, з адресами. Прям, з фотографіями, типу: "Ребята, ось", - розповів він.

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Депутат зазначив, що після отримання такої інформації частину виробництв закрили, але лише на кілька місяців.

"В результаті дуже показово всі їх закрили, а через пару місяців усі вони знову відновили роботу", - зазначив Железняк.

Проблема нелегального тютюнового ринку

Нагадаємо, за даними звіту компанії KPMG, Україна посіла третє місце серед 38 країн Європи за обсягами реалізації нелегальної тютюнової продукції.

Раніше нардеп Ярослав Железняк анонсував аудит нелегального ринку сигарет, рідин для електронних сигарет та інших підакцизних товарів парламентською ТСК на тлі гучних викриттів правоохоронцями підпільних тютюнових фабрик.

Як повідомлялося, в липні БЕБ викрило нелегальні тютюнові фабрики у Львівській та Харківській областях, які могли виготовляти понад 130 тисяч пачок сигарет щодня. Під час обшуків вилучили продукції та обладнання приблизно на 60 млн грн.

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