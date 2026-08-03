ua en ru
Вт, 04 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

ВСК займется сигаретами и вейпами: Железняк анонсировал аудит теневого рынка

14:36 03.08.2026 Пн
3 мин
Нелегальный рынок сигарет продолжает наносить госбюджету многомиллиардные убытки
aimg Сергей Новиков
ВСК займется сигаретами и вейпами: Железняк анонсировал аудит теневого рынка Нардеп анонсировал аудит нелегального рынка сигарет в Украине (фото: t.me/oleksandrtsyvinskyi)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Парламентская Временная следственная комиссия (ВСК) проведет аудит нелегального рынка сигарет, жидкостей для электронных сигарет и других подакцизных товаров. Этому предшествовали недавние громкие разоблачения подпольных табачных фабрик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал нардепа Ярослава Железняка.

Государство теряет более 30 млрд грн: ВСК готовит аудит

По словам Железняка, уже есть договоренность о проведении ряда тематических направлений работы - по табаку, алкоголю, нелегальному горючему и отдельно по электронному табаку, то есть жидкостям и картриджам для вейпов.

"Задача на полгода ВСК будет провести аудит по всем этим сферам, понять, кто сейчас является проблемой, в том числе и для БЭБ, и максимально оживить эту историю, потому что еще раз вот они, деньги в государственный бюджет", - заявил нардеп.

Ярослав Железняк отметил, что по оценкам Kantar, Украина ежегодно теряет около 30 млрд грн из-за нелегального табачного рынка и еще около 7 млрд грн - из-за незаконного обращения электронных сигарет.

"Если бы вдруг эти деньги можно было бы сразу привлечь в государственный бюджет, то нашим военным как минимум можно было повысить зарплату на 10 тысяч гривен", - подчеркнул он.

БЭБ показывает результат, но "большая рыба" еще впереди

Нардеп напомнил, что недавно Бюро экономической безопасности совместно с Нацполицией ликвидировало две масштабные нелегальные табачные фабрики - в Харьковской и Львовской областях, мощностью более 130 тыс. пачек сигарет в сутки. Это произошло после разоблачения аналогичного производства в Черновцах.

Он рассказал, что ликвидированные фабрики - это "не о подпольных цехах", а о производстве полного цикла с промышленными линиями и дизельными генераторами, которыми маскировали большое потребление электроэнергии, чтобы избежать подозрений со стороны облэнерго.

Читайте также: "Тихих мест" больше не будет: БЕБ ликвидировало нелегальные табачные фабрики в Харькове и Львове

Железняк поблагодарил БЭБ, Департамент стратегических расследований и Офис генпрокурора за работу, но подчеркнул, что останавливаться рано.

"Молодцы, отработали, не останавливайтесь, потому что уровень нелегала еще очень-очень велик, и мы ожидаем от вас, когда вы придете за крупной крупной рыбой", - заявил он.

В то же время, депутат подчеркнул, что ликвидация отдельных нелегальных производств не решает проблему полностью. По его мнению, государству необходимо перекрыть каналы поставок сырья и усилить контроль за его импортом.

"Напечатать пачки и завести линию не так сложно, а вот достать, импортировать или вырастить табак, импортировать фильтры и бумагу - это очень непросто", - выразил мнение Железняк.

Нардеп отметил, что отслеживать этот импорт должны налоговая и таможня, а не только правоохранители, которые разоблачают уже готовые производства.

"Нам нужно как государству построить механизм, по которому мы отследим, каким образом все это сырье у них появляется", - подытожил он.

Напомним, по данным отчета компании KPMG, Украина заняла третье место среди 38 стран Европы по объемам реализации нелегальной табачной продукции.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Львов Бюро экономической безопасности Харьков Сигареты
Новости
Зеленский анонсировал новые операции СБУ против РФ и "очистку" спецслужбы
Зеленский анонсировал новые операции СБУ против РФ и "очистку" спецслужбы
Аналитика
Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины