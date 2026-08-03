ВСК займется сигаретами и вейпами: Железняк анонсировал аудит теневого рынка

Парламентская Временная следственная комиссия (ВСК) проведет аудит нелегального рынка сигарет, жидкостей для электронных сигарет и других подакцизных товаров. Этому предшествовали недавние громкие разоблачения подпольных табачных фабрик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал нардепа Ярослава Железняка.

Государство теряет более 30 млрд грн: ВСК готовит аудит

По словам Железняка, уже есть договоренность о проведении ряда тематических направлений работы - по табаку, алкоголю, нелегальному горючему и отдельно по электронному табаку, то есть жидкостям и картриджам для вейпов.

"Задача на полгода ВСК будет провести аудит по всем этим сферам, понять, кто сейчас является проблемой, в том числе и для БЭБ, и максимально оживить эту историю, потому что еще раз вот они, деньги в государственный бюджет", - заявил нардеп.

Ярослав Железняк отметил, что по оценкам Kantar, Украина ежегодно теряет около 30 млрд грн из-за нелегального табачного рынка и еще около 7 млрд грн - из-за незаконного обращения электронных сигарет.

"Если бы вдруг эти деньги можно было бы сразу привлечь в государственный бюджет, то нашим военным как минимум можно было повысить зарплату на 10 тысяч гривен", - подчеркнул он.

БЭБ показывает результат, но "большая рыба" еще впереди

Нардеп напомнил, что недавно Бюро экономической безопасности совместно с Нацполицией ликвидировало две масштабные нелегальные табачные фабрики - в Харьковской и Львовской областях, мощностью более 130 тыс. пачек сигарет в сутки. Это произошло после разоблачения аналогичного производства в Черновцах.

Он рассказал, что ликвидированные фабрики - это "не о подпольных цехах", а о производстве полного цикла с промышленными линиями и дизельными генераторами, которыми маскировали большое потребление электроэнергии, чтобы избежать подозрений со стороны облэнерго.

Железняк поблагодарил БЭБ, Департамент стратегических расследований и Офис генпрокурора за работу, но подчеркнул, что останавливаться рано.

"Молодцы, отработали, не останавливайтесь, потому что уровень нелегала еще очень-очень велик, и мы ожидаем от вас, когда вы придете за крупной крупной рыбой", - заявил он.

В то же время, депутат подчеркнул, что ликвидация отдельных нелегальных производств не решает проблему полностью. По его мнению, государству необходимо перекрыть каналы поставок сырья и усилить контроль за его импортом.

"Напечатать пачки и завести линию не так сложно, а вот достать, импортировать или вырастить табак, импортировать фильтры и бумагу - это очень непросто", - выразил мнение Железняк.

Нардеп отметил, что отслеживать этот импорт должны налоговая и таможня, а не только правоохранители, которые разоблачают уже готовые производства.

"Нам нужно как государству построить механизм, по которому мы отследим, каким образом все это сырье у них появляется", - подытожил он.