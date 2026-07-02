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Третьи по объемам в Европе: что происходит на теневом рынке табака в Украине

19:20 02.07.2026 Чт
5 мин
Производители называют ситуацию "шаткой" и осторожно смотрят на статистику от KPMG.
aimg Ростислав Шаправский aimg Олег Хомчук
Третьи по объемам в Европе: что происходит на теневом рынке табака в Украине Пока нелегальную продукцию визуально почти невозможно отличить от оригинала (фото: Getty Images)
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Украина заняла третье место среди 38 стран Европы по объему реализации нелегальной табачной продукции. Об этом свидетельствуют данные нового отчета компании KPMG .

Что действительно происходит с теневым рынком сигарет и почему легальные производители не видят предпосылок для оптимизма – в материале РБК-Украина.

Что говорит статистика: крах Duty Free и падение тени

Согласно исследованию KPMG, по итогам прошлого года общий объем нелегального табачного рынка в Украине упал до 5,07 миллиарда сигарет. Это на 15% меньше по сравнению с 2024 годом, когда этот показатель составил 5,98 миллиарда.

Доля нелегальной продукции в общем объеме потребления снизилась до 15,9%. Аналитики KPMG отмечают, что украинскому рынку удалось преодолеть критический пик нелегальной торговли, наблюдавшийся в 2023 году, когда каждая пятая сигарета в стране (21,8%) была произведена или ввезена незаконно.

На цифры повлияло двукратное сокращение объемов квазилегальной продукции, предназначенной для беспошлинной торговли. Объем нелегальных сигарет с маркировкой "For Duty Free Sale" в 2025 году снизился до 1,95 миллиарда штук. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 2,2 млрд, а в 2023 году достигал пиковых 4,45 миллиарда сигарет.

Зафиксировано и стремительное падение объемов классической контрабанды – почти вдвое за год: с 0,69 миллиардов в 2024 году до 0,38 миллиардов в 2025-м. В то же время объемы прямого контрафакта (подделок известных брендов) сократились менее существенно – с 3,09 миллиарда до 2,74 миллиарда сигарет, оставаясь самой большой составляющей табачной "тени".

Параллельно уменьшился и отток контрабандных сигарет из Украины в страны Европейского Союза. В 2025 году общий объем вывоза снизился на 10% и составил 0,35 миллиарда сигарет. Главными направлениями транзита остаются Польша (0,15 млрд.) и Чехия (0,05 млрд).

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Общий контекст рынка

Снижение теневого сектора произошло на фоне общего сокращения измеряемого табачного рынка в Украине. В 2025 году общее потребление (включая легальный и нелегальный сегменты) упало на 14% – до 31,93 миллиарда сигарет. Объем легального внутреннего потребления зафиксировался на уровне 26,86 млрд штук.

Что говорят производители: иллюзия борьбы

По словам Максима Барабаша, представляющего топменеджмент Philip Morris International и много лет возглавлявшего украинское подразделение компании, реальная ситуация с теневым рынком остается крайне сложной, а положительная статистика является шаткой.

"Покупатели в киосках просто просят "самые дешевые сигареты". Им продают нелегал за 70 грн, хотя только минимальный налог с пачки должен составлять 100 грн. Когда нелегала нет, люди покупают легальный продукт за 110 грн", – говорит Барабаш.

Он уверяет, что в 2024 году легальный рынок начал расти исключительно под внешним давлением – в частности, благодаря послам G7 и спецпредставительнице США Пенни Прицкер. Они прямо указали властям Украины, что борьба с табачным нелегалом – это условие предоставления финансовой помощи.

Американского посла в Украине пока нет, позиция G7 размыта (Италия не считает это приоритетом), а ранее падавший до 16% уровень нелегального рынка (по текущим данным Kantar) снова пошел вверх.

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Табак завозится в страну в огромных объемах под видом сырья для кальянов через малоизвестную фирму. Пока так завозится сырье на 5 миллиардов сигарет, которые официально нигде не производятся.

Похожая ситуация также с импортом ацетатного волокна (для фильтров) и самих фильтров (фильтропалочки), которые в существенных объемах импортируются в Украину, и надлежащий контроль этих источников снабжения – это важная составляющая борьбы с нелегалом. Здесь большие надежды возлагаются на Государственную таможенную службу, недавно получившего нового руководителя, и его взаимодействие с ГНС и БЭБ.

Благодаря гигантским прибылям теневики покупают сверхсовременные производственные линии за 10 млн долларов. Сегодняшний нелегал визуально почти неотличим от оригинала.

Кризис правоохранительной системы: "убийство мух" вместо закрытия окна

На сегодняшний день в Украине нет единого органа, который бы комплексно закрыл проблему нелегального табака. Налоговая проверяет только при наличии лицензии, полиция – в ее отсутствие, БЭБ должна заниматься организованными преступными группами и Telegram-каналами, но у БЭБ даже нет управления в ключевой Днепропетровской области. Каждое ведомство просто отчитывается: "Мы свою работу с 9 до 6 выполнили".

Государство настойчиво борется с розничными точками продаж, что Барабаш называет "моразмом" и "убийством мух в квартире вместо закрытия окна". Бороться надо исключительно с производством, уверен он.

Вместо ликвидации нелегальных фабрик Минфин и налоговая выдвигают финансовые требования легальным производителям: требуют покупать акцизы заранее (на 2 млрд грн) или угрожают поднять ставки акцизов еще выше.

"Акцизы ежегодно растут на 15-20%. За два года цены на некоторые позиции выросли с 80 до 180 грн (около 4 евро, что уже равняется ценам в Италии). Это еще сильнее толкает обедневшее население в сторону нелегала", – объясняет спикер ловушку законодательства.

Что необходимо для реального решения проблемы?

Говоря о реальных шагах, представитель PMI указывает исключительно на фактор высшей политической воли. Законы и современные криминалистические экспертизы – эксперты способны по отпечаткам печатных узлов на 99% доказать, что легальная и нелегальная пачки сигарет были сделаны на одном и том же оборудовании конкретного завода.

Пока не хватает только прямого указания от власти "закрыть это завтра", как это в свое время было бескомпромиссно сделано с игровыми автоматами. Однако в настоящее время такой жесткой политической воли внутри страны нет, констатирует топ-менеджер.

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