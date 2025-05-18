Дан vs Симион. У кого выше шансы стать президентом Румынии: первые данные экзит-полов

Избирательные участки в Румынии открылись в 07:00 по местному времени, голосование завершилось в 21:00.

Во второй тур вышли прозападный мэр Бухареста Никушор Дан, за которого в первом туре проголосовали 20,99% избирателей, и праворадикал Джордже Симион, который набрал 40,96% в первом туре.

По результатам экзитпола CURS, преимущество получает либеральный мэр Бухареста Никушор Дан. Он набирает 54,1% голосов избирателей, а его оппонент ультраправый Джордже Симион - 45,9%.

В то же время по данным экзитпола Avangarde, Дан набирает 54,9% голосов избирателей, а Симион - 45,1%.

Явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составляет почти 65%. Подчеркнем, что официальные результаты голосования еще не обнародованы.