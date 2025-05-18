Дан vs Сіміон. У кого вищі шанси стати президентом Румунії: перші дані екзитполів

Виборчі дільниці у Румунії відкрились о 07:00 за місцевим часом, голосування завершилося о 21:00.

У другий тур вийшли прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан, за якого у першому турі проголосували 20,99% виборців, та праворадикал Джордже Сіміон, який набрав 40,96% у першому турі.

За результатами екзитполу CURS, перевагу здобуває ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан. Він набирає 54,1% голосів виборців, а його опонент ультраправий Джордже Сіміон - 45,9%.

Водночас за даними екзитполу Avangarde, Дан набирає 54,9% голосів виборців, а Сіміон - 45,1%.

Явка виборців на момент закриття виборчих дільниць становить майже 65%. Наголосимо, що офіційні результати голосування ще не оприлюднені.