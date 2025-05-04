ua en ru
Вс, 04 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Фаворит выборов в Румынии обещает поделиться властью с запрещенным Джорджеску

Воскресенье 04 мая 2025 20:46
UA EN RU
Фаворит выборов в Румынии обещает поделиться властью с запрещенным Джорджеску Фото: Джордже Симион и Келин Джорджеску (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Румынский ультраправый политик Джордже Симион в воскресенье заявил, что в случае победы на президентских выборах обеспечит руководящую должность Келину Джорджеску, которому запретили баллотироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Симион - евроскептический националист, который лидировал в предвыборных опросах накануне первого тура голосования, который проходит 4 мая. Повторные выборы назначили через пять месяцев после того, как первое голосование было отменено из-за якобы вмешательства России в пользу Джорджеску.

На передний план Симион вышел после того, как Джорджеску было запрещено участвовать в выборах из-за уголовных обвинений, связанных с финансированием кампании и членством в фашистской организации. Возмущение из-за отмены выборов и выдвинутых обвинений помогло активизировать кампанию Симиона и сделало его популярным.

Власть для Джорджеску

Теперь Симион уверяет, что есть несколько способов, с помощью которых Джорджеску может оказаться в руководстве страны. Он добавил, что воспользуется этими способами, если этого захочет румынский народ.

"Мы можем сформировать большинство и сделать его премьер-министром, мы можем объявить досрочные выборы или инициировать референдум", - заявил кандидат в президенты, не уточнив, какой именно референдум имеет в виду.

Маловероятные варианты

Однако, как отмечает Reuters, президент в Румынии назначает премьера, но юридически не может вмешиваться в попытки формирования правящей коалиции в парламенте.

Досрочные выборы могут быть объявлены, если парламент отклоняет два предложенных состава Кабинета министров в течение 60 дней, однако такой сценарий выглядит маловероятным. До сих пор этого никогда не случалось, поскольку депутаты традиционно находили путь к компромиссу, даже если непростой.

Впрочем, перспектива правительства, возглавляемого Джорджеску, может встревожить инвесторов, поскольку он неоднократно выступал за национализацию и предоставление преференций румынским компаниям.

Выборы президента Румынии 2025 года

Выборы президента Румынии 2025 года состоятся в первое воскресенье мая, поскольку Конституционный суд отменил результаты голосования, проведенного в ноябре 2024-го.

Сначала суд подтвердил итоги первого тура, однако уже через несколько дней отменил собственное решение. Это произошло после того, как были обнародованы рассекреченные документы, в которых отмечалось, что предвыборная кампания Джорджеску является результатом внешнего воздействия.

В отчетах спецслужб также говорилось о том, что Румыния стала целью гибридной агрессии со стороны РФ. Речь шла о кибератаках, утечках разведданных и не только. В связи с этим результаты голосования аннулировали.

А ЦИК Румынии не допустила скандального Джорджеску к участию в выборах президента в мае.

Подробнее о том, кто такой Джорджеску и что он говорил об Украине - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Румыния Президент
NEWS
Украина получит еще два Patriot. NYT узнало, кто поделится системами ПВО
Украина получит еще два Patriot. NYT узнало, кто поделится системами ПВО
DAILY
Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления
Дмитрий Сидоров, Юрий Дощатов Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления