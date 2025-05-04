Фаворит выборов в Румынии обещает поделиться властью с запрещенным Джорджеску

Румынский ультраправый политик Джордже Симион в воскресенье заявил, что в случае победы на президентских выборах обеспечит руководящую должность Келину Джорджеску, которому запретили баллотироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Симион - евроскептический националист, который лидировал в предвыборных опросах накануне первого тура голосования, который проходит 4 мая. Повторные выборы назначили через пять месяцев после того, как первое голосование было отменено из-за якобы вмешательства России в пользу Джорджеску.

На передний план Симион вышел после того, как Джорджеску было запрещено участвовать в выборах из-за уголовных обвинений, связанных с финансированием кампании и членством в фашистской организации. Возмущение из-за отмены выборов и выдвинутых обвинений помогло активизировать кампанию Симиона и сделало его популярным.

Власть для Джорджеску

Теперь Симион уверяет, что есть несколько способов, с помощью которых Джорджеску может оказаться в руководстве страны. Он добавил, что воспользуется этими способами, если этого захочет румынский народ.

"Мы можем сформировать большинство и сделать его премьер-министром, мы можем объявить досрочные выборы или инициировать референдум", - заявил кандидат в президенты, не уточнив, какой именно референдум имеет в виду.

Маловероятные варианты

Однако, как отмечает Reuters, президент в Румынии назначает премьера, но юридически не может вмешиваться в попытки формирования правящей коалиции в парламенте.

Досрочные выборы могут быть объявлены, если парламент отклоняет два предложенных состава Кабинета министров в течение 60 дней, однако такой сценарий выглядит маловероятным. До сих пор этого никогда не случалось, поскольку депутаты традиционно находили путь к компромиссу, даже если непростой.

Впрочем, перспектива правительства, возглавляемого Джорджеску, может встревожить инвесторов, поскольку он неоднократно выступал за национализацию и предоставление преференций румынским компаниям.