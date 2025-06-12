ua en ru
Чт, 12 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Минобороны объяснили, как добровольцы будут помогать сбивать вражеские дроны

Украина, Четверг 12 июня 2025 13:55
UA EN RU
В Минобороны объяснили, как добровольцы будут помогать сбивать вражеские дроны Фото: Мобильные огневые группы в Украине (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Кабинет министров утвердил запуск экспериментального проекта по созданию специальных групп противовоздушной защиты (ГПЗ). В эти группы будут привлекать добровольцев, которые не подлежат мобилизации, но имеют подготовку и желание защищать небо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В Минобороны объяснили, что группы создаются для противодействия воздушным угрозам, прежде всего - вражеским ударным беспилотникам. В такие группы будут привлекать только добровольцев, которые не подлежат мобилизации и прошли специальную подготовку.

Они смогут использовать различные средства борьбы, в частности дроны, пилотируемые летательные аппараты, стрелковое оружие, средства радиоэлектронной борьбы и технологии искусственного интеллекта.

Формировать ГПЗ будут по территориальному принципу. Они будут подчиняться командирам Сил территориальной обороны ВСУ, а по направлению противовоздушной обороны - Командованию Воздушных сил.

Также впервые в Украине разрешили привлекать частные пилотируемые самолеты к системе ПВО - регистрацию таких летательных аппаратов теперь значительно упростили (до 10 дней вместо нескольких месяцев).

"До сих пор отсутствовали правовые основания для привлечения частных самолетов к выполнению задач противовоздушной обороны, несмотря на то, что сознательные граждане давно предлагают свою технику и свое участие в отражении воздушных нападений противника. Этот шаг позволит усилить возможности противовоздушной обороны в условиях растущего применения врагом ударных БПЛА", - сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Проект разработало Минобороны вместе с Минцифрой во исполнение решения Ставки верховного главнокомандующего. Финансироваться он будет из государственного и местных бюджетов, а также за счет донатов через UNITED24.

Добровольцам будут предоставлять социальные гарантии, как у военных - зарплату, льготы и страхование.

Недавно представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук озвучил зарплату членов добровольческих формирований. По его словам, она составит до 100 тысяч гривен в месяц (пропорционально участию).

В декабре 2024 года командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко сказал, что критическую инфраструктуру Украины защищают 900 огневых групп, около 500 из которых - мобильные.

В то же время российская армия постоянно меняет технические характеристики и маршруты ударных дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Война в Украине Атака дронов
NEWS
Авиакатастрофа в Индии: МИД ответил, были ли на борту украинцы
Авиакатастрофа в Индии: МИД ответил, были ли на борту украинцы
DAILY
Суд для Путина: когда заработает Трибунал и кого будут судить за войну против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Суд для Путина: когда заработает Трибунал и кого будут судить за войну против Украины