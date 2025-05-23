Дальность полета более 800 км. В Украине разработали "шахедоподобный" дрон "Батяр"

Украинская компания DeepStrikeTech запустила производство нового ударного дрона "Батяр", который визуально напоминает иранский Shahed. Он способен преодолевать расстояние в более чем 800 км.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный".
Отмечается, что сначала "Батяр" разрабатывался как дрон-камикадзе для глубоких ударов, однако со временем его возможности были расширены.
Его можно использовать как фальшивую цель, бомбардировщик или фронтовой дрон-камикадзе - в зависимости от установленной нагрузки и программного обеспечения.
Дрон имеет бензиновый двигатель и весит 16 кг. В версии для дальнобойных операций он способен нести боевую часть массой до 18 кг и преодолевать более 800 км.
Одной из целей разработки было создание легкого беспилотника, который запускается с катапульты или из автомобиля - без подготовленных площадок или специального оборудования. Это делает дрон максимально мобильным и пригодным для боевых условий.
В компании отмечают, что беспилотник способен удерживать курс даже в случае повреждений, в частности во время пикирования на цель.
Внешне "Батяр" похож на российско-иранский "Шахед", однако сходство - только визуальное. Его аэродинамические характеристики были самостоятельно просчитаны украинскими инженерами с использованием западной технической документации.
Напомним, с первых дней полномасштабного вторжения Украина значительно нарастила производство оружия. В частности речь идет о:
В частности, недавно министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал новую систему БПЛА украинского производства, которая сразу несет 6 FPV-дронов и работает как ретранслятор.
Кроме этого в начале месяца в Украине впервые протестировали FPV-дроны на оптоволокне с дальностью более 20 км.
Также недавно президент Украины Владимир Зеленский поручил максимально ускорить производство украинской баллистической ракеты. Такое поручение он дал во время Ставки верховного главнокомандующего.
Как подчеркивал глава государства, такие ракеты станут эффективной гарантией безопасности для Украины.
Всего за 2024 год Украина произвела оружие общей стоимостью 9 млрд долларов. Значительно увеличилось производство ракет.
Добавим, 6 мая в Киеве проходила выставка новейших образцов украинского вооружения. Там представили дальнобойные дроны и не только.
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