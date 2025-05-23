Дальность полета более 800 км. В Украине разработали "шахедоподобный" дрон "Батяр"

Отмечается, что сначала "Батяр" разрабатывался как дрон-камикадзе для глубоких ударов, однако со временем его возможности были расширены.

Его можно использовать как фальшивую цель, бомбардировщик или фронтовой дрон-камикадзе - в зависимости от установленной нагрузки и программного обеспечения.

Дрон имеет бензиновый двигатель и весит 16 кг. В версии для дальнобойных операций он способен нести боевую часть массой до 18 кг и преодолевать более 800 км.

Одной из целей разработки было создание легкого беспилотника, который запускается с катапульты или из автомобиля - без подготовленных площадок или специального оборудования. Это делает дрон максимально мобильным и пригодным для боевых условий.

В компании отмечают, что беспилотник способен удерживать курс даже в случае повреждений, в частности во время пикирования на цель.

Внешне "Батяр" похож на российско-иранский "Шахед", однако сходство - только визуальное. Его аэродинамические характеристики были самостоятельно просчитаны украинскими инженерами с использованием западной технической документации.