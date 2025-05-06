Ударные дроны и САУ. В Киеве показали новейшее украинское оружие (фото, видео)
В День пехотинца в Киеве проходит выставка новейших образцов украинского вооружения. Там представители дальнобойные дроны и не только.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
В частности, на выставке показали украинский беспилотник "Булава", который был разработан украинско-чешской компанией UAC. Такой дрон оснащен мощной кумулятивно-термобарической боевой частью массой 3,6 кг. Он может поражать цели в радиусе до 60 километров.
Фото: украинцам показали дрон "Булава" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Также на выставке был представлен наземный украинский беспилотник TerMIT. Такой дрон имеет грузоподъемность до 300 кг и запас хода до 20 километров. Он развивает скорость до 10 км/час. Украинские воины уже активно используют его на фронте - на него устанавливают крупнокалиберные пулеметы.
Фото: дрон TerMIT на выставке (Виталий Носач, РБК-Украина)
При этом посетителям выставки показали ударный беспилотник FP-1, который неоднократно вызвал панику в российских СМИ. Точных его характеристик нет в открытом доступе.
Фото: украинский дрон FP-1 (Виталий Носач, РБК-Украина)
На выставке был представлен и макет украинской самоходной артиллерийской установки "Богдана", которая может уничтожать цели на расстоянии до 42 километров.
Производство оружия в Украине
Напомним, только недавно президент Украины Владимир Зеленский поручил максимально ускорить производство украинской баллистической ракеты. Такое поручение он дал во время Ставки верховного главнокомандующего.
Как подчеркивал глава государства, такие ракеты станут эффективной гарантией безопасности для Украины.
Всего за 2024 год Украина произвела оружие общей стоимостью 9 млрд долларов. Значительно увеличилось производство ракет.
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