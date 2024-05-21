Повестки на работе, границе и по почте. Полный разбор решения Кабмина по мобилизиции
Кабинет министров Украины обновил порядок призыва на военную службу во время мобилизации. Он уточняет ряд процессов, в том числе вручение повесток, проверку учетных документов, предоставление отсрочки и прохождение медкомиссии.
РБК-Украина приводит разбор постановления № 560.
Содержание
- Уточнение по тем, кто может быть мобилизован
- Что нужно знать о воинском учете
- Кто может вручить повестку и с какой целью
- Где и как могут вручить повестку
- Процедура личного вручения повестки
- Кто и где может проверить военно-учетный документ
- Кто и как может оформить отсрочку
- Как проводится медицинская комиссия
- Как оформляют мобилизованных на службу
- Как отправляют мобилизованных на место службы
Уточнение по тем, кто может быть мобилизован
Мобилизации подлежат резервисты и военнообязанные, пригодные к службе по состоянию здоровья, которые не имеют право на отсрочку. Их призывают для комплектования соединений, воинский частей, военных вузов, учебных центров ВСУ и других военных формирований.
Призыв резервистов и военнообязанных проводится независимо от места нахождения на воинском учете.
Уточняется, что могут быть мобилизованы:
-
уволенные с военной службы по закону о люстрации
-
ранее приговоренные к лишению или ограничению свободы, аресту или исправительным работам за уголовный проступок, за нетяжкое или тяжкое преступление, кроме осужденных за преступление против основ национальной безопасности
-
осужденные, освобожденные от наказания с испытательным сроком, кроме осужденных за преступления против основ национальной безопасности (проходят службу в спецподразделениях)
Что нужно знать о воинском учете
Оповещение резервистов с контрактами на службу в резерве ВСУ и других формирований проводится командирами воинских частей. Резервистов и военнообязанных на воинском учете в разведывательных органах или СБУ - согласно порядку, установленному этими органами.
С объявлением мобилизации граждане обязаны явиться:
-
резервисты и военнообязанные, приписанные к воинским частям, - на сборные пункты ТЦК в сроки, указанные в повестках или мобилизационных распоряжениях
-
резервисты, которые служат в военном резерве, - в воинские части в сроки, определенные командирами
-
военнообязанные и резервисты СБУ - по вызову руководства органов, в которых они стоят на воинском учете
-
военнообязанные и резервисты разведывательных органов - по вызову руководителей подразделений
В течение 60 дней со дня вступления в силу указа президента о мобилизации необходимо уточнить место проживания, номер телефона, e-mail и другие персональные данные в ТЦК, через Центры админуслуг или электронный кабинет (приложение "Резерв+").
Отметим, новый закон вступил в силу 18 мая 2024 года, поэтому данные нужно уточнить до 16 июля включительно.
Если нет военно-учетного документа или он утерян, учетные данные уточняются в ТЦК по месту пребывания. Во время этой процедуры оформляется военно-учетный документ.
Кто может вручить повестку и с какой целью
Вызов в районные (городские) ТЦК, подразделения разведывательных органов, Центральное управление или региональные органы СБУ осуществляется путем вручения или отправки повестки.
В повестке указываются ФИО, дата рождения, название ТЦК, цель вызова, место, день и время явки, подпись (электронная подпись), дата подписи, номер повестки и разъяснения о последствиях неявки.
Повестка формируется посредством реестра "Оберег" или бланк заполняется представителем ТЦК. Руководитель ТЦК лично подписывает повестку и скрепляет гербовой печатью или накладывает электронную подпись.
Повестка вручается для взятия на воинский учет, прохождения медосмотра, уточнения персональных данных, призыва на службу и отправки в места ее прохождения.
Повестки могут вручать:
-
представители ТЦК
-
представители районных, городских и государственных (военных) администраций
-
представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных советов
-
представители предприятий, учреждений, организаций - по месту работы военнообязанного
-
представители разведки и СБУ - резервистам и военнообязанным на их воинском учете (по всей Украине)
Назначение уполномоченных на вручение повесток осуществляется приказом соответствующего руководителя.
Уважительные причины неприбытия в срок, указанный в повестке:
-
препятствие стихийного характера, болезнь, военные действия и их последствия
-
смерть близкого родственника (ребенка, родителей, жены (мужа), родного брата, сестры, деда или бабушки) или близкого родственника жены (мужа)
Причина должна быть подтверждена документами государственных органов, учреждений и организаций государственной или коммунальной формы собственности.
В таком случае необходимо в течение трех дней сообщить о причине неявки, непосредственно обратившись в ТЦК. С последующим обязательным прибытием в срок, не превышающий семь дней.
Где и как могут вручить повестку
Оповещение резервистов и военнообязанных проводится путем вручения повестки под личную подпись.
Повестка может быть направлена по почте заказным письмом (с объявлением ценности и описанием вложения) с уведомлением о вручении по адресу места жительства после 16 июля.
Если адрес места жительства не уточняется в течение 60 дней (с 18 мая), повестка направляется на адрес зарегистрированного/задекларированного места проживания.
Повестка направляется адресату не позднее, чем на следующий день после подписи руководителя ТЦК. При этом день явки определяется не раньше 14-го дня со дня отправки повестки заказным письмом.
Уполномоченные лица могут вручать повестки как самостоятельно, так и в составе групп оповещения.
Вручение проводится круглосуточно по месту проживания, работы, учебы, в общественных местах, местах массового скопления людей, в ТЦК, на блокпостах и пунктах пропуска через государственную границу.
По адресу места проживания:
-
через участки оповещения
-
представителями ТЦК лично или средствами связи
-
группами оповещения, в состав которых входят представители местной власти, ТЦК, полиции, обслуживающей компании или управители ОСМД (в многоквартирных домах)
По месту работы или учебы:
-
представителями предприятия (учреждения, организации)
-
представителями учебного заведения
-
представителями ТЦК
-
группами оповещения, в состав которых могут включаться представители военных администраций, ТЦК и полиции
В общественных местах, местах скопления людей, на блокпостах и на границе:
-
представителями ТЦК
-
группами оповещения, в состав которых могут включаться представители военных администраций, ТЦК и полиции
В территориальных центрах комплектования повестки вручаются военнослужащими или работниками ТЦК. При вручении повестки проводится фото- и видеофиксация представителем ТЦК или полицейским.
Повестка считается врученной надлежащим образом, когда вручается лично под подпись, видеозапись или ознакомление с ее содержанием, или под видеозапись отказа в общении с уполномоченным лицом.
При отправке повестки по почте днем вручения считается день получения (подтверждается информацией или документами почтового оператора); день проставления отметки об отказе получить повестку; день отметки об отсутствии лица по адресу.
Процедура личного вручения повестки
Старший группы оповещения, уполномоченное лицо (представитель ТЦК, органов СБУ или разведки) останавливает или подходит к человеку, представляется и сообщает о цели остановки и общения.
По требованию предъявляет свой паспорт (удостоверение офицера, военный билет, служебное удостоверение), удостоверение уполномоченного лица на вручение повестки и предлагает гражданину предъявить его паспорт и военно-учетный документ (может быть в электронной форме).
Если лицо подлежит уведомлению, ему вручается повестка.
В случае отказа от получения, составляется акт, который подписывается не менее чем двумя членами группы оповещения. Акт отказа объявляется гражданину.
Затем акт подается руководителю ТЦК для принятия мер по привлечению к административной ответственности. Документ регистрируется в ТЦК.
Если человек отказывается от повестки в присутствии полицейского (входит в состав группы оповещения), то он проводит административное задержание и доставляет гражданина в ТЦК на основании ст. 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Кто и где может проверить военно-учетный документ
На период мобилизации представители ТЦК, полицейские и пограничники имеют право потребовать предъявить военно-учетный документ (может быть в электронной форме) у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет вместе с документом, удостоверяющим личность.
Проверка военных билетов может проводиться:
-
в пограничной полосе и на пунктах пропуска - пограничниками
-
по месту жительства, работы, учебы, в общественных местах, местах скопления людей и на блокпостах - полицейскими и представителями ТЦК
При проверке ведется фото- и видеофиксация предъявления военно-учетного документа. Если человек стоит на учете в разведке, съемка не проводится.
Представитель ТЦК, полицейский или пограничник обязаны представиться. Если представитель ТЦК уполномочен на вручение повесток, он должен предъявить соответствующее удостоверение вместе с паспортом (удостоверением офицера, военным билетом).
Проверяется принадлежность граждан к воинской обязанности, сверяются персональные данные, данные воинского учета с данными реестра "Оберег". С этой целью могут использоваться гаджеты и специализированное программное обеспечение.
Если установлено, что гражданин нарушил правила учета, есть несоответствие с данными в "Обереге", старший группы оповещения предлагает военнообязанному проследовать в ТЦК для взятия на воинский учет, прохождение медосмотра, уточнения персональных данных. С этой целью оформляется и вручается повестка.
В случае отказа составляется акт, который подписывается не менее, чем двумя членами группы оповещения. Затем он объявляется гражданину, передается руководителю ТЦК и регистрируется в территориальном центре.
Если человек отказывается проследовать в ТЦК, а в составе группы оповещения есть полицейский, то он проводит административное задержание и доставляет гражданина в ТЦК на основании ст. 261 им 262 КУоАП.
Кто и как может оформить отсрочку
Отсрочка от мобилизации предоставляется на основаниях, определенных ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Для рассмотрения вопросов предоставления отсрочки при ТЦК формируются комиссии.
О том, какие категории имеют право на отсрочку, читайте в отдельном материале РБК-Украина.
При наличии оснований для отсрочки военнообязанные (кроме забронированных) лично подают на имя главы комиссии ТЦК заявление, к которому прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку. Или заверенные копии документов.
Органы государственной власти, другие госорганы, органы местной власти, предприятия, учреждения и организации обязаны оформить отсрочку военнообязанным работникам, которые забронированы в порядке, определенном Кабмином, в ТЦК.
Отсрочка может оформляться с помощью реестра "Оберег". Комиссия изучает заявление и подтверждающие документы, оценивает законность оснований, при необходимости подает запросы или использует данные из публичных реестров.
Комиссия обязана рассмотреть заявление и документы на отсрочку в течение 7 дней с даты поступления, но не позднее, чем в течение следующего дня после получения информации по запросам. На основании рассмотрения принимается решение об отсрочке или отказе, которое оформляется протоколом.
О решении сообщается по телефону, на e-mail или по почте не позднее чем на следующий день после его принятия. В случае положительного решения выдается справка с указанием срока отсрочки. В случае отказа в отсрочке о причинах сообщают в письменной форме. Решение может быть обжаловано в суде.
До принятия решения комиссией военнообязанный не подлежит мобилизации.
Для продления отсрочки снова подается заявление на рассмотрение комиссии в бумажной форме. Также порядок Кабмина предусматривает возможность подать его в электронной форме, если это будет реализовано через электронный кабинет ("Резерв+").
Военнообязанные, занятые уходом (постоянным уходом) за лицами с инвалидностью, подают в ТЦК заявление, к которому прилагается письменное заявление лица, которое нуждается в уходе или постоянном уходе, с указанием ИНН, подтверждением отсутствия не военнообязанных лиц, которые обязаны его содержать (муж/жена, трудоспособные дети), или других трудоспособных членов семьи.
ТЦК проверяет пребывание такого военнообязанного на учете, родственные связи его и лица, нуждающегося в уходе, наличие других зарегистрированных лиц по адресу проживания с помощью реестров. Если выявят несоответствие, то комиссия не станет рассматривать заявление на отсрочку.
Чтобы установить факт постоянного ухода, нужно обратиться с заявлением в исполнительный орган местной власти. Его рассмотрит комиссия при этом органе, в состав которой могут входить депутаты, представители исполкомов и общественных организаций. По результатам оформляется акт, который необходимо подать в ТЦК для отсрочки.
Студенты колледжей и заведений высшего образования на дневной или дуальной форме (уровень образование выше ранее полученного), а также докторанты и интерны подают в ТЦК справку, сформированную в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.
Студенты учреждений образования, которые относятся к сфере управления МВД и ГСЧС, для получения отсрочки подают в ТЦК справку по форме, изданной учебным заведением.
Военнообязанные, которые сами обратились в ТЦК с заявлением об отсрочке не направляются на медицинский осмотр до решения комиссии. Если комиссия отказывает, тогда их направят на медосмотр для определения пригодности к службе.
Если оснований для отсрочки больше нет, комиссия может отменить ранее принятое решение, о чем сообщит не позднее чем на следующий день.
Не подлежат мобилизации военнообязанные:
-
до достижения 25-летнего возраста, которые прошли базовую общевойсковую или или базовую военную службу
-
из числа граждан, которые уволены в запас после освобождения из плена
Такие лица могут быть призваны в добровольном порядке.
Как проводится медицинская комиссия
Лица, не проходившие медосмотр или у которых истек срок действия постановления о пригодности к службе, направляются на военно-врачебную комиссию.
Граждане, которые стоят на воинском учете и прибыли в ТЦК для уточнения адреса проживания, номера телефона, e-mal и других данных, на медосмотр не направляются. Только по отдельной повестке после уточнения данных.
Срок действия справки с выводом ВВК на время военного положения составляет 1 год.
Медосмотр может проводиться в учреждениях здравоохранения, которые имеют договор с НСЗУ по программе государственных гарантий. Но решение о пригодности к службе определяется военно-врачебной комиссией при ТЦК
Если гражданин не согласен, на основании заявления его направляют на комиссию при областном ТЦК (в Киеве - при городском ТЦК). Их решение может быть отменено комиссией высшего уровня или обжаловано в суде.
Лицам младше 45 лет выдается направление на определение пригодности к службе в десантно-штурмовых войсках, силах специальных операций и морской пехоте.
Направление выдается под личную подпись и доводятся требования законодательства относительно ответственности за уклонение от мобилизации. В том числе за уклонение от медосмотра.
Пригодность определяется каждым врачом индивидуально. Выводы о пригодности или непригодности, поданные жалобы и объективные данные, выявленные в ходе медицинского осмотра, а также установленный диагноз, вносятся каждым врачом в карту обследования и медосмотра и другие документы под подпись и печать врача с датой осмотра.
К информации о диагнозе и результатах медицинских вмешательств (применение методов диагностики, профилактики или лечения), которые вносятся в карточку, прилагается соответствующий код к каждому диагнозу и результату медицинских вмешательств по классификации, определенной классификатором болезней.
Результаты прохождения медосмотра доставляются в ТЦК не позднее, чем на следующий день после решения о пригодности или непригодности. Постановление вносится в реестр "Оберег".
Как оформляют мобилизованных на службу
В случае мобилизации не по месту воинского учета военнообязанного берут на учет в ТЦК, который осуществляет призыв. Сведения вносятся в реестр "Оберег" перед направлением на медосмотр.
Резервистов призывают командиры воинских частей, направляя в ТЦК в срок не более 7 дней выписку из приказа о призыве на службу и зачисления в списки воинской части. На основании выписка резервиста снимают с учета.
Сведения о призыве резервистов и военнообязанных вносятся в "Оберег" и учетные документы не позднее чем на следующий день после отправки в часть или в день получения выписки из приказа (для резервиста).
В учетном документе делается запись о призыве с указанием оснований и даты, скрепленная печатью и заверенная подписью должностного лица. А также отметка о снятии с воинского учета.
На каждого мобилизованного резервиста и военнообязанного оформляется (заполняется):
-
военно-учетный документ
-
учетно-послужная карточка (для рядового и сержантского состава)
-
послужная карточка (для офицеров запаса)
-
личное дело (для офицеров запаса или бывших контрактников)
-
справка с заключением военно-врачебной комиссии о пригодности к службе
На основании данных реестра "Оберег", оригиналов или копий документов в военно-учетный документ вносятся записи о дате рождения, образовании, гражданской специальности, семейном положении, военно-учетной специальности, принятии присяги.
Мобилизации на должности специалистов продовольственной службы, питания, водоснабжения и хлебопекарей осуществляется при наличии санитарных книжек с соответствующими отметками. На должности водителей - при наличии водительских удостоверений.
Стоящих на учете женщин мобилизуют только в добровольном порядке на основании собственноручно написанного заявления в ТЦК.
На основании результатов медицинского осмотра и профессионально-психологического отбора в ТЦК под личную подпись вручается повестка о призыве и отправке на место службы. В случае отказа резервиста или военнообязанного от повестки, невыполнения требования о прибытии для отправки в часть, такие лица несут уголовную ответственность.
Как отправляют мобилизованных на место службы
Резервисты и военнообязанные, получившие повестку о мобилизации и отправке в места прохождения службы, прибывают в срок и место, указанные в повестке.
Отправка осуществляется территориальными центрами в составе военных команд или индивидуально.
Для сбора военных команд и их отправки в части образуются сборные пункты совместными решениями исполнительных органов местных властей и ТЦК. Сборный пункт должен иметь спальные помещения, туалет, комнаты для умывания, помещения для формирования военных команд и место питания.
Мобилизованные, которые ранее не проходили военную службу, направляются в учебные центры для базовой общевойсковой подготовки. Срок общевойсковой подготовки - не менее 1 месяца.
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