Повестки на работе, границе и по почте. Полный разбор решения Кабмина по мобилизиции

Кабинет министров Украины обновил порядок призыва на военную службу во время мобилизации. Он уточняет ряд процессов, в том числе вручение повесток, проверку учетных документов, предоставление отсрочки и прохождение медкомиссии.

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Уточнение по тем, кто может быть мобилизован

Мобилизации подлежат резервисты и военнообязанные, пригодные к службе по состоянию здоровья, которые не имеют право на отсрочку. Их призывают для комплектования соединений, воинский частей, военных вузов, учебных центров ВСУ и других военных формирований.

Призыв резервистов и военнообязанных проводится независимо от места нахождения на воинском учете.

Уточняется, что могут быть мобилизованы:

уволенные с военной службы по закону о люстрации

ранее приговоренные к лишению или ограничению свободы, аресту или исправительным работам за уголовный проступок, за нетяжкое или тяжкое преступление, кроме осужденных за преступление против основ национальной безопасности

осужденные, освобожденные от наказания с испытательным сроком, кроме осужденных за преступления против основ национальной безопасности (проходят службу в спецподразделениях)

Что нужно знать о воинском учете

Оповещение резервистов с контрактами на службу в резерве ВСУ и других формирований проводится командирами воинских частей. Резервистов и военнообязанных на воинском учете в разведывательных органах или СБУ - согласно порядку, установленному этими органами.

С объявлением мобилизации граждане обязаны явиться:

резервисты и военнообязанные, приписанные к воинским частям, - на сборные пункты ТЦК в сроки, указанные в повестках или мобилизационных распоряжениях

резервисты, которые служат в военном резерве, - в воинские части в сроки, определенные командирами

военнообязанные и резервисты СБУ - по вызову руководства органов, в которых они стоят на воинском учете

военнообязанные и резервисты разведывательных органов - по вызову руководителей подразделений

В течение 60 дней со дня вступления в силу указа президента о мобилизации необходимо уточнить место проживания, номер телефона, e-mail и другие персональные данные в ТЦК, через Центры админуслуг или электронный кабинет (приложение "Резерв+").

Отметим, новый закон вступил в силу 18 мая 2024 года, поэтому данные нужно уточнить до 16 июля включительно.

Если нет военно-учетного документа или он утерян, учетные данные уточняются в ТЦК по месту пребывания. Во время этой процедуры оформляется военно-учетный документ.

Кто может вручить повестку и с какой целью

Вызов в районные (городские) ТЦК, подразделения разведывательных органов, Центральное управление или региональные органы СБУ осуществляется путем вручения или отправки повестки.

В повестке указываются ФИО, дата рождения, название ТЦК, цель вызова, место, день и время явки, подпись (электронная подпись), дата подписи, номер повестки и разъяснения о последствиях неявки.

Повестка формируется посредством реестра "Оберег" или бланк заполняется представителем ТЦК. Руководитель ТЦК лично подписывает повестку и скрепляет гербовой печатью или накладывает электронную подпись.

Повестка вручается для взятия на воинский учет, прохождения медосмотра, уточнения персональных данных, призыва на службу и отправки в места ее прохождения.

Повестки могут вручать:

представители ТЦК

представители районных, городских и государственных (военных) администраций

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных советов

представители предприятий, учреждений, организаций - по месту работы военнообязанного

представители разведки и СБУ - резервистам и военнообязанным на их воинском учете (по всей Украине)

Назначение уполномоченных на вручение повесток осуществляется приказом соответствующего руководителя.

Уважительные причины неприбытия в срок, указанный в повестке:

препятствие стихийного характера, болезнь, военные действия и их последствия

смерть близкого родственника (ребенка, родителей, жены (мужа), родного брата, сестры, деда или бабушки) или близкого родственника жены (мужа)

Причина должна быть подтверждена документами государственных органов, учреждений и организаций государственной или коммунальной формы собственности.

В таком случае необходимо в течение трех дней сообщить о причине неявки, непосредственно обратившись в ТЦК. С последующим обязательным прибытием в срок, не превышающий семь дней.

Где и как могут вручить повестку

Оповещение резервистов и военнообязанных проводится путем вручения повестки под личную подпись.

Повестка может быть направлена по почте заказным письмом (с объявлением ценности и описанием вложения) с уведомлением о вручении по адресу места жительства после 16 июля.

Если адрес места жительства не уточняется в течение 60 дней (с 18 мая), повестка направляется на адрес зарегистрированного/задекларированного места проживания.

Повестка направляется адресату не позднее, чем на следующий день после подписи руководителя ТЦК. При этом день явки определяется не раньше 14-го дня со дня отправки повестки заказным письмом.

Уполномоченные лица могут вручать повестки как самостоятельно, так и в составе групп оповещения.

Вручение проводится круглосуточно по месту проживания, работы, учебы, в общественных местах, местах массового скопления людей, в ТЦК, на блокпостах и пунктах пропуска через государственную границу.

По адресу места проживания:

через участки оповещения

представителями ТЦК лично или средствами связи

группами оповещения, в состав которых входят представители местной власти, ТЦК, полиции, обслуживающей компании или управители ОСМД (в многоквартирных домах)

По месту работы или учебы:

представителями предприятия (учреждения, организации)

представителями учебного заведения

представителями ТЦК

группами оповещения, в состав которых могут включаться представители военных администраций, ТЦК и полиции

В общественных местах, местах скопления людей, на блокпостах и на границе:

представителями ТЦК

группами оповещения, в состав которых могут включаться представители военных администраций, ТЦК и полиции

В территориальных центрах комплектования повестки вручаются военнослужащими или работниками ТЦК. При вручении повестки проводится фото- и видеофиксация представителем ТЦК или полицейским.

Повестка считается врученной надлежащим образом, когда вручается лично под подпись, видеозапись или ознакомление с ее содержанием, или под видеозапись отказа в общении с уполномоченным лицом.

При отправке повестки по почте днем вручения считается день получения (подтверждается информацией или документами почтового оператора); день проставления отметки об отказе получить повестку; день отметки об отсутствии лица по адресу.

Процедура личного вручения повестки

Старший группы оповещения, уполномоченное лицо (представитель ТЦК, органов СБУ или разведки) останавливает или подходит к человеку, представляется и сообщает о цели остановки и общения.

По требованию предъявляет свой паспорт (удостоверение офицера, военный билет, служебное удостоверение), удостоверение уполномоченного лица на вручение повестки и предлагает гражданину предъявить его паспорт и военно-учетный документ (может быть в электронной форме).

Если лицо подлежит уведомлению, ему вручается повестка.

В случае отказа от получения, составляется акт, который подписывается не менее чем двумя членами группы оповещения. Акт отказа объявляется гражданину.

Затем акт подается руководителю ТЦК для принятия мер по привлечению к административной ответственности. Документ регистрируется в ТЦК.

Если человек отказывается от повестки в присутствии полицейского (входит в состав группы оповещения), то он проводит административное задержание и доставляет гражданина в ТЦК на основании ст. 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кто и где может проверить военно-учетный документ

На период мобилизации представители ТЦК, полицейские и пограничники имеют право потребовать предъявить военно-учетный документ (может быть в электронной форме) у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет вместе с документом, удостоверяющим личность.

Проверка военных билетов может проводиться:

в пограничной полосе и на пунктах пропуска - пограничниками

по месту жительства, работы, учебы, в общественных местах, местах скопления людей и на блокпостах - полицейскими и представителями ТЦК

При проверке ведется фото- и видеофиксация предъявления военно-учетного документа. Если человек стоит на учете в разведке, съемка не проводится.

Представитель ТЦК, полицейский или пограничник обязаны представиться. Если представитель ТЦК уполномочен на вручение повесток, он должен предъявить соответствующее удостоверение вместе с паспортом (удостоверением офицера, военным билетом).

Проверяется принадлежность граждан к воинской обязанности, сверяются персональные данные, данные воинского учета с данными реестра "Оберег". С этой целью могут использоваться гаджеты и специализированное программное обеспечение.

Если установлено, что гражданин нарушил правила учета, есть несоответствие с данными в "Обереге", старший группы оповещения предлагает военнообязанному проследовать в ТЦК для взятия на воинский учет, прохождение медосмотра, уточнения персональных данных. С этой целью оформляется и вручается повестка.

В случае отказа составляется акт, который подписывается не менее, чем двумя членами группы оповещения. Затем он объявляется гражданину, передается руководителю ТЦК и регистрируется в территориальном центре.

Если человек отказывается проследовать в ТЦК, а в составе группы оповещения есть полицейский, то он проводит административное задержание и доставляет гражданина в ТЦК на основании ст. 261 им 262 КУоАП.

Кто и как может оформить отсрочку

Отсрочка от мобилизации предоставляется на основаниях, определенных ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Для рассмотрения вопросов предоставления отсрочки при ТЦК формируются комиссии.

О том, какие категории имеют право на отсрочку, читайте в отдельном материале РБК-Украина.

При наличии оснований для отсрочки военнообязанные (кроме забронированных) лично подают на имя главы комиссии ТЦК заявление, к которому прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку. Или заверенные копии документов.

Органы государственной власти, другие госорганы, органы местной власти, предприятия, учреждения и организации обязаны оформить отсрочку военнообязанным работникам, которые забронированы в порядке, определенном Кабмином, в ТЦК.

Отсрочка может оформляться с помощью реестра "Оберег". Комиссия изучает заявление и подтверждающие документы, оценивает законность оснований, при необходимости подает запросы или использует данные из публичных реестров.

Комиссия обязана рассмотреть заявление и документы на отсрочку в течение 7 дней с даты поступления, но не позднее, чем в течение следующего дня после получения информации по запросам. На основании рассмотрения принимается решение об отсрочке или отказе, которое оформляется протоколом.

О решении сообщается по телефону, на e-mail или по почте не позднее чем на следующий день после его принятия. В случае положительного решения выдается справка с указанием срока отсрочки. В случае отказа в отсрочке о причинах сообщают в письменной форме. Решение может быть обжаловано в суде.

До принятия решения комиссией военнообязанный не подлежит мобилизации.

Для продления отсрочки снова подается заявление на рассмотрение комиссии в бумажной форме. Также порядок Кабмина предусматривает возможность подать его в электронной форме, если это будет реализовано через электронный кабинет ("Резерв+").

Военнообязанные, занятые уходом (постоянным уходом) за лицами с инвалидностью, подают в ТЦК заявление, к которому прилагается письменное заявление лица, которое нуждается в уходе или постоянном уходе, с указанием ИНН, подтверждением отсутствия не военнообязанных лиц, которые обязаны его содержать (муж/жена, трудоспособные дети), или других трудоспособных членов семьи.

ТЦК проверяет пребывание такого военнообязанного на учете, родственные связи его и лица, нуждающегося в уходе, наличие других зарегистрированных лиц по адресу проживания с помощью реестров. Если выявят несоответствие, то комиссия не станет рассматривать заявление на отсрочку.

Чтобы установить факт постоянного ухода, нужно обратиться с заявлением в исполнительный орган местной власти. Его рассмотрит комиссия при этом органе, в состав которой могут входить депутаты, представители исполкомов и общественных организаций. По результатам оформляется акт, который необходимо подать в ТЦК для отсрочки.

Студенты колледжей и заведений высшего образования на дневной или дуальной форме (уровень образование выше ранее полученного), а также докторанты и интерны подают в ТЦК справку, сформированную в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Студенты учреждений образования, которые относятся к сфере управления МВД и ГСЧС, для получения отсрочки подают в ТЦК справку по форме, изданной учебным заведением.

Военнообязанные, которые сами обратились в ТЦК с заявлением об отсрочке не направляются на медицинский осмотр до решения комиссии. Если комиссия отказывает, тогда их направят на медосмотр для определения пригодности к службе.

Если оснований для отсрочки больше нет, комиссия может отменить ранее принятое решение, о чем сообщит не позднее чем на следующий день.

Не подлежат мобилизации военнообязанные:

до достижения 25-летнего возраста, которые прошли базовую общевойсковую или или базовую военную службу

из числа граждан, которые уволены в запас после освобождения из плена

Такие лица могут быть призваны в добровольном порядке.

Как проводится медицинская комиссия

Лица, не проходившие медосмотр или у которых истек срок действия постановления о пригодности к службе, направляются на военно-врачебную комиссию.

Граждане, которые стоят на воинском учете и прибыли в ТЦК для уточнения адреса проживания, номера телефона, e-mal и других данных, на медосмотр не направляются. Только по отдельной повестке после уточнения данных.

Срок действия справки с выводом ВВК на время военного положения составляет 1 год.

Медосмотр может проводиться в учреждениях здравоохранения, которые имеют договор с НСЗУ по программе государственных гарантий. Но решение о пригодности к службе определяется военно-врачебной комиссией при ТЦК

Если гражданин не согласен, на основании заявления его направляют на комиссию при областном ТЦК (в Киеве - при городском ТЦК). Их решение может быть отменено комиссией высшего уровня или обжаловано в суде.

Лицам младше 45 лет выдается направление на определение пригодности к службе в десантно-штурмовых войсках, силах специальных операций и морской пехоте.

Направление выдается под личную подпись и доводятся требования законодательства относительно ответственности за уклонение от мобилизации. В том числе за уклонение от медосмотра.

Пригодность определяется каждым врачом индивидуально. Выводы о пригодности или непригодности, поданные жалобы и объективные данные, выявленные в ходе медицинского осмотра, а также установленный диагноз, вносятся каждым врачом в карту обследования и медосмотра и другие документы под подпись и печать врача с датой осмотра.

К информации о диагнозе и результатах медицинских вмешательств (применение методов диагностики, профилактики или лечения), которые вносятся в карточку, прилагается соответствующий код к каждому диагнозу и результату медицинских вмешательств по классификации, определенной классификатором болезней.

Результаты прохождения медосмотра доставляются в ТЦК не позднее, чем на следующий день после решения о пригодности или непригодности. Постановление вносится в реестр "Оберег".

Как оформляют мобилизованных на службу

В случае мобилизации не по месту воинского учета военнообязанного берут на учет в ТЦК, который осуществляет призыв. Сведения вносятся в реестр "Оберег" перед направлением на медосмотр.

Резервистов призывают командиры воинских частей, направляя в ТЦК в срок не более 7 дней выписку из приказа о призыве на службу и зачисления в списки воинской части. На основании выписка резервиста снимают с учета.

Сведения о призыве резервистов и военнообязанных вносятся в "Оберег" и учетные документы не позднее чем на следующий день после отправки в часть или в день получения выписки из приказа (для резервиста).

В учетном документе делается запись о призыве с указанием оснований и даты, скрепленная печатью и заверенная подписью должностного лица. А также отметка о снятии с воинского учета.

На каждого мобилизованного резервиста и военнообязанного оформляется (заполняется):

военно-учетный документ

учетно-послужная карточка (для рядового и сержантского состава)

послужная карточка (для офицеров запаса)

личное дело (для офицеров запаса или бывших контрактников)

справка с заключением военно-врачебной комиссии о пригодности к службе

На основании данных реестра "Оберег", оригиналов или копий документов в военно-учетный документ вносятся записи о дате рождения, образовании, гражданской специальности, семейном положении, военно-учетной специальности, принятии присяги.

Мобилизации на должности специалистов продовольственной службы, питания, водоснабжения и хлебопекарей осуществляется при наличии санитарных книжек с соответствующими отметками. На должности водителей - при наличии водительских удостоверений.

Стоящих на учете женщин мобилизуют только в добровольном порядке на основании собственноручно написанного заявления в ТЦК.

На основании результатов медицинского осмотра и профессионально-психологического отбора в ТЦК под личную подпись вручается повестка о призыве и отправке на место службы. В случае отказа резервиста или военнообязанного от повестки, невыполнения требования о прибытии для отправки в часть, такие лица несут уголовную ответственность.

Как отправляют мобилизованных на место службы

Резервисты и военнообязанные, получившие повестку о мобилизации и отправке в места прохождения службы, прибывают в срок и место, указанные в повестке.

Отправка осуществляется территориальными центрами в составе военных команд или индивидуально.

Для сбора военных команд и их отправки в части образуются сборные пункты совместными решениями исполнительных органов местных властей и ТЦК. Сборный пункт должен иметь спальные помещения, туалет, комнаты для умывания, помещения для формирования военных команд и место питания.

Мобилизованные, которые ранее не проходили военную службу, направляются в учебные центры для базовой общевойсковой подготовки. Срок общевойсковой подготовки - не менее 1 месяца.