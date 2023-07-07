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Без дальнобойного оружия сложно вести не только наступательную, но и оборонную операцию, - Зеленский

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Пятница 07 июля 2023 11:43
Без дальнобойного оружия сложно вести не только наступательную, но и оборонную операцию, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украине нужно дальнобойное оружие не только для того, чтобы иметь возможность проводить наступательные действия, но и для того, чтобы вести оборонные операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на брифинге в Чехии.

"Без дальнобойного оружия сложно не только наступательную миссию выполнять. Сложно, если честно, проводить оборонительную операцию. Это очень сложно. То, что ты защищаешь свою землю и не можешь достичь соответствующей дистанции, чтобы разрушить врага", - сказал он.

По его словам, у россиян есть дистанционное преимущество. Поэтому дальнобойное оружие важно для оборонно-наступательных действий украинских военных.

Президент Украины отметил, что говорит о соответствующем оружии с нашими союзниками. Прежде всего с США, ведь, по его словам, передача оружия зависит только от них.

Зеленский добавил, что Украина ведет переговоры и с другими союзниками о передаче дальнобойных снарядов для некоторых систем.

Дальнобойные ракеты

Еще в прошлом году украинские официальные лица стали призывать США передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Благодаря им украинские военные смогли бы наносить удары по тыловым районам сосредоточения противника. Также для использования такого вооружения у Украины уже есть РСЗО HIMARS.

Долгое время США отклоняли просьбы Украины, и в конце мая президент Штатов Джо Байден подтвердил, что страна стала рассматривать возможность передачи нашим военным таких ракет.

Между тем, комитет Палаты представителей США по иностранным делам поддержал резолюцию с призывом к администрации главы Белого дома передать Украине ATACMS.

Кроме того, по данным СМИ, Британия готовится передать Украине дальнобойные ракеты, а Франция рассматривает возможность отправки ракет Scalp.

К тому же, Украина попросила у Германии передать дальнобойные ракеты Taurus.

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